Překvapí vás 100× zoom z 5× teleobjektivu nového Xiaomi 15T Pro? Posuďte sami

Ioannis Papadopoulos
3
Překvapí vás 100× zoom z 5× teleobjektivu nového Xiaomi 15T Pro? Posuďte sami
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Ve výbavě najdeme teleobjektiv se schopností ostřit z velmi malé vzdálenosti, vyfotí tak i makro záběry
  • Výrobce nezapomněl ani na optickou stabilizaci či slušnou světelnost
  • Jak si novinka vedla v různých náročných podmínkách?
Xiaomi 15T Pro
V nabitém segmentu střední třídy se nově usadila dvojice modelů Xiaomi 15T, z nichž tradičně lépe vybavený nese označení Pro. Novinka přitom nabídne kromě obecně velmi zajímavého poměru cena výkon, který umocňují ještě speciální prodejní akce výrobce, také atraktivní fotovýbavu.

Xiaomi 15T Pro se za 18 minut zvládne nabít na 50 %. Co za tuto dobu zvládnete vy? – Včetně grafu
Xiaomi 15T Pro disponuje kromě hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu rovněž pětinásobným teleobjektivem se schopností zachytit makro snímky, ale také zprostředkovat až 100násobný zoom. Nejen na ten jsme se zaměřili v rámci tohoto článku, prohlédnout si můžete také snímky pořízené za náročných světelných podmínek včetně těch nočních, makro záběry, portréty či selfies.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,31" 1/3,06" 1/2,76" ?"
Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné PDAF pevné

Z přiložené tabulky je patrné, že použité senzory nepochybně mají čím zaujmout a v rámci daného segmentu se jedná o zajímavou propozici. Jak se vám líbí 100× zoom? A co říkáte na snímky ve zhoršených světelných podmínkách? O vaše názory se můžete podělit v komentářích pod článkem.

Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Denní snímky na všechny fotoaparáty, včetně 100násobného zoomu
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Portréty, makro a selfie snímky
Rozměry162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9400+,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 500 mAh
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 21:34
Tak 100x zoom je nesmysl, jako u každého telefonu. Ale jinak je ten teleobjektiv fakt boží. Hlavně do 10x je naprosto špičkovej.
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
Musím uznat, že fotí opravdu hezky.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
15T Pro se povedla, snad nástupce 15T dostane taky upgrade zoomu s OIS.
Odpovědět

