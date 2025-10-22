Překvapí vás 100× zoom z 5× teleobjektivu nového Xiaomi 15T Pro? Posuďte sami

V nabitém segmentu střední třídy se nově usadila dvojice modelů Xiaomi 15T, z nichž tradičně lépe vybavený nese označení Pro. Novinka přitom nabídne kromě obecně velmi zajímavého poměru cena výkon, který umocňují ještě speciální prodejní akce výrobce, také atraktivní fotovýbavu.
Xiaomi 15T Pro disponuje kromě hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu rovněž pětinásobným teleobjektivem se schopností zachytit makro snímky, ale také zprostředkovat až 100násobný zoom. Nejen na ten jsme se zaměřili v rámci tohoto článku, prohlédnout si můžete také snímky pořízené za náročných světelných podmínek včetně těch nočních, makro záběry, portréty či selfies.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.2
|f/3.0
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,31"
|1/3,06"
|1/2,76"
|?"
|Velikost pixelů
|1,2 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|15 mm
|115 mm
|21 mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|Ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné
|PDAF
|pevné
Z přiložené tabulky je patrné, že použité senzory nepochybně mají čím zaujmout a v rámci daného segmentu se jedná o zajímavou propozici. Jak se vám líbí 100× zoom? A co říkáte na snímky ve zhoršených světelných podmínkách? O vaše názory se můžete podělit v komentářích pod článkem.
Xiaomi 15T Pro 1 TB
|Rozměry
|162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400+,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor