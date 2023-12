Jak snadno a jednoduše nasdílet heslo k Wi-Fi na Androidu a iOS bez opisování

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Asi každý z nás se alespoň jednou ocitl v situaci, kdy se někdo zeptal na heslo k Wi-Fi. Nemusí to být přitom pouze záležitost typická pro domácí prostředí, když dorazí hosti, kteří by se rádi připojili k internetu, ale třeba i v kanceláři, kavárně či kdekoliv jinde, kde se pospolu ocitne více uživatelů toužících po kvalitnějším internetovém připojení. Mnozí to řeší starým osvědčeným napsáním hesla na papírek, ovšem i v domácích podmínkách se toto řešení může potýkat s klasickými doprovodnými dotazy, které vše prodlouží. Jako například, zda se jedná o písmeno „O“ či nulu a podobně. Jak tedy v takovém i dalších případech elegantně a co nejrychleji a nejjednodušeji nasdílet heslo k Wi-Fi u smartphonů s operačním systémem Android a iOS?

Rychlé sdílení hesla na iOS

Operační systém iOS obsahuje relativně snadný způsob, jak sdílet heslo k Wi-Fi již od verze iOS 11. K bezproblémovému fungování je však nutné mít aktivované nejen připojení Wi-Fi, ale také Bluetooth, zároveň se na apple.com můžeme dozvědět, že je nutné mít vypnutý hotspot.

Následně je postup skutečně jednoduchý. Uživateli iPhonu, který by se rád připojil k nové Wi-Fi, stačí:

spustit aplikaci „Nastavení“

kliknout na položku „Wi-Fi“ (ihned pod položkou „Letový režim“)

vybrat požadovanou síť Wi-Fi

Majiteli iPhonu, jenž je k síti již připojený, pak na displeji telefonu vyskočí okno s nabídkou přístup (heslo) okamžitě nasdílet, stačí tedy jen potvrdit, jak je patrné i v přiloženém oficiálním videonávodu.

V případě, že tento způsob rychlého sdílení nefunguje, může být na vině fakt, že dotyčný nemá uložený váš kontakt (včetně Apple ID) a vy zase jeho. V takovém případě je řešením přidání dané osoby do kontaktů, což však nemusí být zrovna dvakrát rychlé či komfortní, a proto může být jednodušší dotyčnému rovnou ukázat heslo na displeji. V nastavení Wi-Fi stačí kliknout na ikonku „i“ u požadované sítě a poté položku „Heslo“. Následně dojde k ověření identity uživatele a heslo bude zobrazeno. Alternativou je pochopitelně rovněž možnost heslo zkopírovat a odeslat jej zprávou dotyčné osobě, která se chce připojit k Wi-Fi, což může být užitečné zejména, pokud se jedná o dlouhé a komplikované heslo obsahující řadu speciálních znaků. Jak je Applu zvykem, první způsob sdílení hesla pak využijí pouze uživatelé iPhonů, bohužel nebude fungovat v rámci sdílení hesla se zařízením s Androidem.

Sdílení Wi-Fi na iOS

Rychlé sdílení hesla na Android

Pokud vlastníte smartphone s Androidem, postačí vám provést pouze několik kroků. Uživatel, který je již připojený k síti Wi-Fi:

otevře aplikaci „Nastavení“

klikne na „Připojení“ a „Wi-Fi“

klikne na ozubené kolečko vedle požadované sítě Wi-Fi

klikne na ikonku s QR kódem

Následně se zobrazí QR kód (dle smartphonu a verze Androidu může být k dispozici sdílení například i skrze Quick Share a Nearby Share), který stačí druhým smartphonem naskenovat skrze fotoaplikaci (fotoaplikace některých smartphonů s Androidem mohou nejdříve vyžadovat povolení skenovat QR kódy či stáhnout aplikaci, která toto umí, například Google Lens). Na rozdíl od sdílení hesla na iPhonu toto řešení funguje i napříč systémy, tedy v tomto případě z telefonu s Androidem do iPhonu.