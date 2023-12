Aplikace, která zachraňuje životy: Záchranku má mít v mobilu každý, včetně vás

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

I přestože se vyplatí mít aplikaci Záchranka v chytrém telefonu celoročně, v zimě to platí dvojnásob. Nepřízeň počasí může během okamžiku „vykouzlit“ takové situace, kdy se bez pomoci zkrátka neobejdete. Aplikaci Záchranka však nestačí pouze nainstalovat, ideální je si ji doma vyzkoušet a předem nastavit, aby v případě potřeby fungovala.

Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat

Aplikaci Záchranka mám v telefonu již několik let, přesto jsem její služby nemusel dlouho využít. To se změnilo loni, když jsem musel přivolat pomoc pro muže, který bez známek vědomí ležel na chodníku a všude okolo něj se nacházely střepiny od rozbité lahve. Bohužel i pod jeho krkem, kde se už objevovala kaluž krve. V první vteřině jsem chtěl vytočit linku 155, ovšem nakonec jsem svůj záměr přehodnotil a otevřel aplikaci Záchranka. Během pár vteřin jsem byl spojen s operátorem, který nejenže věděl, kdo mu volá, ale měl také moji přesnou polohu. Úvodní „formality“ jsme mohli vynechat a rovnou se pustit do řešení krizové situace. Vše naštěstí dobře dopadlo a záchranná služba si muže po pár minutách čekání odvezla na urgentní příjem do nedaleké nemocnice.

Úvodní nastavení NEPŘESKAKOVAT a přečíst

Z bezpečnostního hlediska je zcela pochopitelné, že při instalaci nových aplikací sledujeme, jaká oprávnění po nás vyžadují. Je jasné, že pokud budeme stahovat aplikaci se sudoku, přijde nám podezřelé, když vyžaduje přístup k mikrofonu. Aplikace Záchranka bude asi první (a dost možná poslední) aplikací ve vašem telefonu, kde vám hned na začátek doporučíme přijmout veškerá oprávnění, které chce, protože pro její fungování je to nezbytné. Samozřejmě jen tehdy, když aplikaci instalujete z oficiálního zdroje aplikací, tedy v případě Androidu z Obchodu Play, u iOS poté z App Store.

Nastavujeme aplikaci pro iOS

Nejdříve se podíváme na nastavení aplikace Záchranka pro iOS. Z App Store stáhneme aplikaci a otevřeme. Hned na začátek máme dvě možnosti: buď aplikaci nastavit, nebo ihned přivolat pomoc. Lze předpokládat, že pokud aplikaci stahujete, činíte tak v klidu, ne v akutním ohrožení života, protože v takovém případě budete volat linku 112, případně 155. Doporučujeme tedy kliknout na tlačítko „Nastavit aplikaci“.

Nastavení aplikace Záchranka na iOS

Nejdříve aplikace požádá o vaše jméno a telefonní číslo, čímž dojde k ověření, že voláte právě vy. Na zadané telefonní číslo dojde také ověřovací SMS, čímž sami sebe ujistíte, že telefon byl zadán správně. Následuje kolečko přidělení nezbytných oprávnění. Aplikace pro iOS vyžaduje přístup k polohovým službám (doporučujeme vybrat možnost Trvale), přesné poloze a notifikacím. V tento moment je základní nastavení hotové a zabralo nám asi 2 až 3 minuty.

Následně můžete do aplikace uložit i další údaje, tentokrát osobní. Vyplnit tedy lze rok narození, váhu, výšku, e-mail, číslo zdravotního pojištění, jazyk komunikace a trvalé bydliště. Aplikace vás požádá o kontakt na osobu blízkou v případě, že by se něco stalo vám a záchranáři potřebovali kontaktovat někoho ve vaší blízkosti. Aplikace vás také požádá o zdravotní údaje, pokud se léčíte s diabetem, se srdcem, s plícemi, máte vadu řeči/jste neslyšící, případně jste nevidomý.

To je vše, máte nastaveno a aplikace je připravena pro okamžité použití. Stačí dole kliknout na záložku „ALARM“ a následně podržet červené tlačítko 155 po dobu 3 vteřin. Pak aplikace po odpočtu 5 vteřin, během kterých můžete volání ukončit, vytočí záchrannou službu. Avšak pozor, po odpočtu 5 vteřin ještě musíte stisknout tlačítko „Zavolat“, které slouží jako poslední pojistka toho, že opravdu chcete vytočit záchrannou službu. Následně vás aplikace spojí s operátorem, který již bude mít náhled na všechny vyplněné informace, automaticky se sepne také hlasitý režim přes reproduktor. Aplikace myslí i na zdravotně hendikepované, kteří nejsou schopni držet tlačítko, pokud jej tedy pouze stisknou, objeví se možnost přivolat pomoc pomocí stisknutí tlačítka „Pomoc“.

Pokud tento návod čtete na svém iPhonu, nainstalujete ji zde.

Nastavujeme aplikaci pro Android

Pro Android se aplikace Záchranka nastavuje velice podobně. Potěší, že vývojáři mysleli na multiplatformnost, což znamená, že na iOS i Androidu vypadá prostředí aplikace prakticky identicky.

Nastavení aplikace Záchranka na Androidu

Stejně jako v případě iOS se po instalaci a otevření aplikace zobrazí možnost okamžitě přivolat pomoc, případně aplikaci nastavit, což také uděláme. Opět zadáme jméno, příjmení a telefonní číslo, které bude ověřeno formou SMS s kódem, který do aplikace zadáte. Následně je nutné udělit potřebná oprávnění, na rozdíl od iOS je zde jedna položka navíc – oprávnění pro přístup k telefonu, tedy Vytáčení tísňové linky. Pokud byste toto oprávnění neudělili, po stisknutí tlačítka 155 by se hovor nespojil a telefon by vyžadoval udělení oprávnění. Zde existuje riziko, že by si uživatel nemusel tohoto dodatečného potvrzení všimnout, hovor by se tak nespojil.

Dále se aplikace nijak neliší. Můžete tedy do aplikace uložit i další údaje, tentokrát osobní. Vyplnit lze rok narození, váhu, výšku, e-mail, číslo zdravotního pojištění, jazyk komunikace a trvalé bydliště. Aplikace vás požádá o kontakt na osobu blízkou v případě, že by se něco stalo vám a záchranáři potřebovali kontaktovat někoho ve vaší blízkosti. Aplikace vás také požádá o zdravotní údaje. Pokud se tedy léčíte s diabetem, se srdcem, s plícemi, máte vadu řeči/jste neslyšící, případně jste nevidomý, vše můžete v aplikaci vyplnit.

To je vše, máte nastaveno a aplikace je připravena pro okamžité použití. Stačí dole kliknout na záložku „ALARM“ a následně podržet červené tlačítko 155 po dobu 3 vteřin. Pak aplikace po odpočtu 5 vteřin, během kterých můžete volání ukončit, vytočí záchrannou službu. Avšak pozor, po odpočtu 5 vteřin ještě musíte stisknout tlačítko „Zavolat“, které slouží jako poslední pojistka toho, že opravdu chcete vytočit záchrannou službu. Následně vás aplikace spojí s operátorem, který již bude mít náhled na všechny vyplněné informace, automaticky se sepne také hlasitý režim přes reproduktor. Aplikace myslí i na zdravotně hendikepované, kteří nejsou schopni držet tlačítko, pokud jej tedy pouze stisknou, objeví se možnost přivolat pomoc pomocí stisknutí tlačítka „Pomoc“.

Pokud tento návod čtete na svém smartphonu s Androidem, nainstalujete ji zde.

Další funkce

Kromě klasické záchranné služby nabízí aplikace Záchranka i přímé spojení s Horskou službou České republiky. Pokud se nacházíte v oblasti Horské služby, aplikace vás automaticky přesměruje a tlačítkem pro přivolání pomoci přivoláte právě Horskou službu. Aplikace umožňuje rovněž vyplnit Knihu Túr, čímž zjednodušíte hledání v případě, že se na své túře ztratíte. Aplikace vám pomůže s vyplněním, stačí vybrat oblast pohybu a pohybovou aktivitu. Tyto údaje jsou s Horskou službou sdílené, má k nim tedy přístup i před tím, než Horskou službu přivoláte.

V aplikaci je integrovaný také Lokátor, který přesně určí vaši polohu, zobrazí rovněž nejbližší místo s defibrilátory AED, nemocnice a pohotovosti, stanice horské služby, vodní záchrannou službu, lékárny, zubní pohotovosti a krajské záchranné služby, to vše včetně adresy, telefonu, webových stránek a e-mailu. Aplikace rovněž umožní navigaci přímo na vybrané místo, případně nejbližší výsledky zobrazí na mapě.

Pod záložkou Informace naleznete instruktážní videa, která pomohou při přímém podání pomoci, možnost aplikaci sdílet, přímý vstup na stránky pomoc Ukrajině (nasiukrajinci.cz), přímý vstup na stránky k informacím o covid-19 (covid.gov.cz) a také webové stránky aplikace Záchranka. Aplikace funguje v několika jazykových mutacích, vybírat můžete z češtiny, angličtiny, němčiny, polštiny, vietnamštiny a ukrajinštiny.

Testovací režim jako záruka funkčnosti

Opomenout nesmíme důležitou funkci, kterou vývojáři implementovali přímo do aplikace Záchranka – testovací režim. K tomu se dostanete z hlavní obrazovky přes záložku „ALARM“, přičemž v levém horním rohu uvidíme tlačítko „Zapnout testovací režim“. Jakmile režim aktivujete, aplikace vás upozorní, že se nacházíte v testovacím režimu a po vytočení záchranné služby se přehraje automatické hlášení potvrzující správnou funkčnost. Aby bylo na první pohled jasné, že jste v testovacím režimu, pozadí tlačítka 155 se změní na Test a místo červené barvy tlačítka uvidíte oranžovou.

Na celou obrazovku Běžný (posuvník vlevo, červená) a testovací (posuvník vpravo, oranžová) režim se liší barvou i textem tlačítka

Závěrečná slova

I když jde o samozřejmost, doplníme, že aplikace Záchranka je bez reklam, pouze formou banneru upozorňuje na to, že generálním partnerem aplikace je Nadace Vodafone Česká republika. Osobní údaje nejsou sdíleny mimo zaměstnance záchranné služby, ti je navíc vidí pouze v případě, že skrze aplikaci záchrannou službu kontaktujete. Zneužití aplikace je trestné, stejně jako je trestné zneužívání linek 112 (obecné tísňové volání), 158 (Policie České republiky), 155 (záchranná služba) a 150 (hasiči).

Aplikaci doporučujeme nainstalovat všem majitelům chytrých telefonů. Pokud máte ve svém okolí méně zkušené uživatele, pomozte jim s instalací a s úvodním nastavením.