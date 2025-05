Gemini Live míří jako aktualizace na všechny telefony s Androidem i iOS

Fotografie: Google

To, co Google původně představoval jako Projekt Astra se nakonec stalo Gemini Live, pokud například máte telefon Pixel nebo nejnovější modely od Samsungu, pak jeho fungování znáte. Necháte umělou inteligenci používat váš fotoaparát mobilního telefonu, přičemž s AI můžete volným tónem rozmlouvat o tom, co máte právě v hledáčku.

Autorka ilustračního videa předstírala nevědomost a záměrně pletla označení, povahu nebo účel věcí, které spatřila při procházce americkým předměstím, přičemž ji Gemini vždy opravila.

Nyní si tuto funkci můžete vyzkoušet sami, protože počínaje dneškem se na telefony s Androidem i iOS začíná šířit aktualizace, která sem Gemini Live dodá.