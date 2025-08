Galaxy Z Flip7 prokázal „nezlomnou“ vůli přežít i v extrémních podmínkách

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv nejnovější ohebné véčko jihokorejského výrobce neoslnilo extrémně nízkou tloušťkou jako větší (a výrazně dražší) sourozenec Galaxy Z Fold7, i to se dočkalo příjemné změny rozměrů. Novinka je nyní o něco širší, ale také mezigeneračně tenčí, díky čemuž lépe padne do dlaně. Při zachování hmotnosti (ta činí 188 gramů oproti 187 gramům u Galaxy Z Flipu6) se také povedlo zvýšit celkovou kapacitu baterií o solidních 300 mAh. Za zmínku stojí rovněž extrémně tenké rámečky vnějšího displeje, které v tomto ohledu překonají dokonce i ty u Galaxy Z Foldu7. To vše doprovází ochrana IP48, upravený pant a také pozměněný postup zajištění odolnosti vůči prachu a vodě. A stejně jako Galaxy Z Fold7 se ani Samsung Galaxy Z Flip7 nevyhnul obávanému testu odolnosti z produkce youtubového kanálu JerryRigEverything.

Průběh celé zkoušky ohněm (v jisté fázi až doslovné) odstartuje tradičně test tvrdosti skla, kdy vnější displej vykáže schopnost odolat škrábancům až do šestého stupně Mohsovy stupnice s výraznějším poškozením u stupně sedmého. Výrobce zde nasadil Corning Gorilla Glass Victus 2. Následně přichází na řadu vnitřní, mnohem náchylnější, displej, u kterého platí, že lze poškození dosáhnout pouhým nehtem, což se rovná druhému stupni Mohsovy stupnice. I vzhledem k ceně je tedy na místě patřičná opatrnost, i když jej bude většinu času chránit samotná konstrukce. Následuje škrábání nožem po bocích hliníkových rámečků, které se chovají zcela standardně, jinými slovy není problém je poškrábat.

Žádné poškození naopak nevykážou čočky fotoaparátů, které logicky nelze nožem poškrábat, ale ani nadzvednout, jako tomu bylo u některých předešlých modelů společnosti Samsung. Při vystavení vnějšího displeje plamínku zapalovače nedojde k žádnému výraznému poškození dokonce ani za 20 sekund působení. Zato ohebný displej je logicky mnohem náchylnější, přesto je až úctyhodné, že k výraznějšímu poškození dojde přibližně až po 15 sekundách. To zůstává trvalé, avšak pravděpodobnost, že si běžný uživatel poškodí obrazovku plamenem zapalovače, je skutečně minimální, tudíž se jedná spíše o efekt.

Zlatým hřebem představení je pak samozřejmě nasypání písku na zařízení, což mu ale nedělá žádný problém a zdá se, že ani ohýbání pantu nevykazuje žádné problémy. Nejvíce úctyhodná je však schopnost zařízení přežít pokus o to jej zlomit vejpůl. Vzhledem ke konstrukci lze automaticky očekávat přelomení na první dobrou, avšak Galaxy Z Flip7 to zvládl zcela bez úhony a i po tomto husarském kousku běžně fungoval.