Galaxy Z Flip7 je prvním véčkem od Samsungu s UWB, ale má to háček

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější generace skládacích telefonů Samsung přinesla řadu vylepšení. U Galaxy Z Foldu7 ocení zákazníci především výrazně menší tloušťku a hmotnost, zatímco Galaxy Z Flipu7 se může pochlubit o 300 mAh větší baterií, což mu zajišťuje jen o 100 mAh nižší kapacitu než u Foldu7.

S nasazením nového čipsetu Exynos 2500 (na rozdíl od Z Foldu7, který i letos pohání Snapdragon 8 Elite for Galaxy) došlo také k jedné pro někoho zásadní změně. Nově totiž i Z Flip7 vůbec poprvé v historii podporuje počítačový režim DeX. Dříve to údajně nebylo možné kvůli nespecifikovaným omezením spojeným se Snapdragonem, což je zvláštní, jelikož skládací Foldy DeX podporují od nepaměti. Galaxy Z Flip7 se dočkal i další inovace v oblasti konektivity, má to však jeden háček. Novinka osazená zmiňovaným čipsetem nabídne v podstatě vše, na co si jen vzpomenete: moderní Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a samozřejmě veškeré navigační služby jako GPS, Galileo, Glonass, BDS nebo QZSS.

Onou novinkou je technologie UWB (Ultra-Wideband), kterou Samsung využívá už od řady Galaxy S21, avšak doposud výhradně u modelů Plus a Ultra a také u zmíněného Foldu. Technologií UWB disponuje mimo jiné i Galaxy S25 Edge, jehož podrobnou recenzi již brzy najdete na mobilenet.cz. Absence ultra-wideband tak doposud mohla (spíše úzkou) skupinu zákazníků odradit od nákupu Z Flipu, avšak nyní si tento smartphone s UWB pořídit mohou. Problém spočívá v tom, že varianta vybavená technologií UWB je překvapivě dostupná pouze na pro značku domácím (jihokorejském) trhu. U české verze byste tedy UWB hledali marně...

Na tuto zvláštnost upozornili redaktoři serveru Android Authority (viz androidauthority.com), kteří odkazují na uživatele s přezdívkou FragmentedChicken na sociální síti Reddit (viz reddit.com). Jihokorejský Galaxy Z Flip7 s označením SM-F766N totiž UWB skutečně disponuje. Důvod či oficiální vyjádření, proč je UWB dostupné pouze na jihokorejském trhu, v tuto chvíli není k dispozici. Důvodem by mohla být velká popularita UWB v Jižní Koreji či snad snaha ušetřit, ačkoliv implementace UWB bude zřejmě zanedbatelná položka.

K čemu slouží UWB?

Technologie UWB umožňuje precizní vyhledávání v rámci domácnosti, kde z uživatelského hlediska funguje podobně jako GPS, ale dokáže určit lokalitu s přesností na centimetry. Kromě chytrého přívěsku Galaxy SmartTag či například Motorola Moto Tag je využívána také u některých automobilek k odemykání vozu.