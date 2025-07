Galaxy Z Flip7: Exynos pod kapotou, velká baterie a vnější displej na steroidech

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Cenově dostupnější a i v některých jiných ohledech zajímavější alternativou k modelu Galaxy Z Fold7 je tradičně ohebné véčko Galaxy Z Flip7. Tento model letos doznal oproti předešlé generaci několika významných změn, které z něj rázem dělají schopnější skládačku, avšak došlo i na pro mnohé fanoušky kontroverzní opatření. Jaké jsou naše první dojmy?

Samsung Galaxy Z Flip7 se zvětšuje a vypadá moderněji

Tenčí a stylovější

Stejně jako Galaxy Z Fold7 si i Galaxy Z Flip7 zaslouží zmínku o změně rozměrů, která i zde hraje důležitou roli. Novinka je mezigeneračně tenčí a v pase má pouze 6,5 milimetrů v rozevřeném stavu (13,7 mm v zavřeném). Oproti Z Foldu7 se tedy nejedná o extrémně tenký smartphone, nutné je však také vzít v potaz, že je toto zařízení kompaktnější a prostor pro komponenty je tedy více limitovaný. Přesto je novinka o 6 % tenčí v rozloženém stavu a o 8 % tenčí ve složeném stavu ve srovnání s modelem Z Flip6. Hmotnost činí 188 gramů a šířka 75,2 mm, což znamená, že je novinka o více než 3 milimetry širší oproti Z Flipu6. Zachována naopak zůstala ochrana IP48 i sklo Gorilla Glass Victus2 na čelní straně i na zádech. Novinka přitom bude dostupná ve čtyřech barvách, a to modré, černé, červené a zelené, která bude exkluzivně v e-shopu Samsung.

Vzhledem k nárůstu šířky se zvětšil také ohebný displej, a to z 6,7" na 6,9". Jeho poměr stran činí 21:9, tudíž je podobný poměru stran zařízení klasické konstrukce. Tím však výrobce nekončí, neboť markantně rozšířil úhlopříčku vnější obrazovky, a to z 3,4" na 4,1". Vnější zobrazovací panel má skutečně příkladně tenké rámečky (paradoxně tenčí než u vnějšího displeje dražšího Galaxy Z Foldu7) a nově i 120Hz obnovovací frekvenci namísto 60 Hz u předešlé generace. Pomyslnou třešničkou na dortu pak má být i vyšší jas s hodnotou až 2 600 nitů.

Novinka v ruce díky pozměněným rozměrům a výrazně větší vnější obrazovce působí o poznání lépe: více prémiově a dospěle. Avšak rozhraní vnější obrazovky je stále převážně doménou widgetů a zdá se, že Samsung alespoň zpočátku nenabídne takovou volnost v oblasti možností používání vnější obrazovky, jako některá konkurence. Pozitivní rozhodně je, že zde na vás bude čekat asistent Gemini a také prvky Now Bar a Now Brief. Stran softwaru je samozřejmostí také povedená nadstavba One UI a 7letá softwarová podpora v oblasti bezpečnostních aktualizací i velkých updatů.

Výkon přímo od Samsungu

Ukázalo se, že dřívější zprávy odpovídaly realitě a výrobce u novinky skutečně nasadil čipset Exynos 2500. Ten byl představen teprve nedávno a mimo jiné novince zprostředkuje podporu režimu DeX, což podle výrobce nebylo možné právě kvůli čipsetům od Qualcommu. Tento čipset se bude pojit vždy s 12 GB operační paměti s možností vybírat mezi 256GB a 512GB úložištěm. Na výkon i zahřívání jsme u novinky skutečně zvědaví a rozhodně ji důkladně otestujeme.

Zvědaví jsme však zároveň také na mezigeneračně větší baterii. Ta má kapacitu 4 300 mAh, což je mezigeneračně o 300 mAh více, a jedná se o solidní nárůst zejména v kontextu toho, že Samsung prozatím stále nevyužívá křemíkové baterie. Stejně jako u Z Foldu7 by přitom mělo i zde platit, že výdrž bude shodná či dokonce lepší ve srovnání s konkurencí osazenou větší baterií. Na tom se má podílet kromě úsporného 3nm čipsetu právě také displej nové generace s nižší spotřebou.

Mnoho AI, stejná fotovýbava

Samsung pochopitelně dbá také na různé funkce spojené s AI. Například funkce Mazání zvuku tak nyní bude chytřejší a dostupná ve více aplikacích, vylepšen bude také asistent fotografií, který zvládne snáz odstranit nežádoucí objekty nebo osoby z fotografie. K dispozici bude samozřejmě rovněž Sketch to Image, nový posuvník zoomu při natáčení či již zmiňovaná dlouhá softwarová podpora.

V oblasti fotoaparátů se dočkáme stejného složení, tj. 10Mpx selfie kamerky s clonou f/2.2, primárního 50Mpx senzoru, jenž má stejnou světelnost f/1.8 i OIS a disponuje Dual Pixel ostřením. Vše pak završí 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 123 stupňů a clonou f/2.2, který však stále nenabídne AF.

Cena a dostupnost

Novinka bude dostupná ve dvou konfiguracích, a to vždy s 12 GB operační paměti LPDDR5X. Levnější 256GB varianta zájemce vyjde na 29 999 Kč, avšak v rámci startovací akce bude za tuto cenu možné pořídit také 512GB provedení, jež bude běžně stát 33 299 Kč. Sleva bude platná od 9. července 16:00 do 24. července 23:59 a u vybraných partnerů bude možné získat dodatečnou slevu 7 % na kartu ISIC. Stejně tak bude k zařízení po registraci možné získat Samsung Care+ na 3 měsíce zdarma, případně ušetřit 30 % z ceny nových chytrých hodinek uvedených spolu s modelem Z Flip7.

