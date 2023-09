iPhony 16 mají mít nové kapacitní tlačítko. K čemu by mohlo sloužit?

Fotografie: Apple

Apple sice iPhony 15 představil teprve před dvěma týdny, avšak proud informací o nástupcích nabírá na síle. V letošním roce jsme se u výše postavených iPhonů dočkali nového akčního tlačítka a informace macrumors.com naznačují, že v tomto ohledu bude Apple plodný příští rok.

Dle všeho se na telefonech objeví speciální kapacitní tlačítko pracovně nazvané Capture Button. Dle dostupných informací by kapacitní tlačítko mělo být na pravém boku, tedy na stejné straně, kde je odemykací a vypínací tlačítko. V těchto místech je však v současnosti prostor pro antény mmWave, budou se tak muset přesunout na opačnou stranu.

Ohledně funkce/funkcí zatím není zcela jasno. Spekuluje se, že by mohlo mít funkci obdobnou k Home buttonu. Ačkoliv půjde o kapacitní ovladač, odezva by měla imitovat stisk klasického tlačítka. Možná je také integrace snímače síly přímo do tlačítka. Na rozdíl od akčního tlačítka má být Capture Button k dispozici na všech čtyřech iPhonech 16, tedy bez rozdílu.

Apple má údajně připravené i varianty, které nové tlačítko vůbec nenabízí. To pro případ, že by testy nedopadly dle představ Applu. Není ničím novým, že Apple testuje více možností, dopředu tak nelze mít jistotu, jaký iPhone bude finálně představen. Následující měsíce však jistě naznačí, zda je verze s novým tlačítkem blíže uvedení, či nikoliv.