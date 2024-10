„Naše AI nebyla první, ale bude nejlepší,“ slibuje šéf Applu, Tim Cook

Fotografie: Tim Cook

Ačkoliv se Apple snaží během posledních dvou prezentací demonstrovat výhody své Apple Intelligence, mnozí jej kritizují za pomalou implementaci AI. Zatímco Samsung se svou Galaxy AI slaví úspěch a integruje ji i do cenově dostupnějších modelů Galaxy A, Google se podařilo dostat Gemini nejen do Pixelů, ale také do smartphonů dalších značek, jako jsou Xiaomi či Motorola. Apple na plné nasazení své AI stále vyčkává. Situace je pro evropské uživatele o to bolestivější, že se letos AI od Applu zřejmě nedočkáme z legislativních důvodů.

Pokud vás mrzí, že Apple nepřispěchal s AI funkcemi dříve, má pro vás šéf společnosti, Tim Cook, jeden důležitý vzkaz. V rámci rozhovoru pro The Wall Street Journal s Benem Cohenem Tim Cook uvedl, že Apple sice nebude první společností s AI, ale bude nejlepší. Ben Cohen podrobněji popisuje, co mu Tim Cook během jejich rozhovoru prozradil.

„Existuje jedna myšlenka, která vystihuje přístup k inovacím, díky němuž je tohle všechno možné – a je možná nejblíže k velké jednotné teorii společnosti Apple. Je to filozofie sestávající z pouhých čtyř slov, která popisují historii, současnost a rozhodně i budoucnost společnosti Apple. Čtyři slova, která pomáhají vysvětlit, proč se letos společnost vrhla na spatial computing a umělou inteligenci. Během jednoho z těch epochálních období, kdy se zdá, že se všechno zase změní, jsem je v rozhovorech s vedoucími pracovníky Applu i se samotným Cookem slyšel stále dokola: ‚Ne první, ale nejlepší. ‘ Cook tato čtyři slova uvedl letos v létě v dlouhém rozhovoru v kavárně Caffè Macs v kampusu Applu, kde tento vyrovnaný a obvykle zdrženlivý generální ředitel vysvětlil, že hlavní prioritou jeho společnosti je dodávat skvělé produkty, které obohacují životy lidí,“ uvádí v článku Ben Cohen.

Applu by mohlo pomoci zpoplatnění AI

Zdali bude implementace AI od Applu skutečně tou nejlepší, ukáže až čas. Již nyní je však zřejmé, že Apple bude pravděpodobně jen velmi obtížně lákat na AI dosavadní uživatele smartphonů s operačním systémem Android, kteří již AI funkce mají k dispozici. AI od Applu by rovněž teoreticky mohla ovlivnit zpoplatnění AI služeb ostatními výrobci, jako jsou Samsung či Google, za předpokladu, že by využívání AI bylo u Applu „uhrazeno“ již v pořizovací ceně zařízení. Konkrétně Samsung slibuje, že Galaxy AI zůstane bezplatná minimálně do konce roku 2025.

Kompletní rozhovor a další informace si můžete přečíst na wsj.com, obsah se nachází za paywallem.