Jeden ze sta milionů. Podívejte se, čím je výjimečný extrémně vzácný iPhone

Výrobky od Applu jsou vyhlášené vysokou kvalitou zpracování, přestože se ani cupertinské společnosti v minulosti nevyhnulo několik kauz, například prohýbající se iPady nebo problémy s příjmem signálu. Možná i proto má v dnešní době Apple velmi vysoké nároky na kvalitu vyrobených produktů, které prochází náročnou zkouškou jakosti. Jak se však říká, i mistr tesař se někdy utne, v případě Applu se poté jedná o patřičnou senzaci.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm