iPhone 6s zdokumentoval pád z výšky několika stovek metrů. Přežil bez úhony

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Většině z nás se jednou za čas „poštěstí“ upustit mobil. Následkem mohou být škrábance či promáčkliny v rámečku, v horším případě pak prasklý displej či záda. Výrobci tak dražší modely obohacují o odolná skla a přicházejí s technologiemi, které mají zajistit vyšší odolnost u pádů z běžné výšky. Dokážete si však představit následky pádu z výšky několika stovek metrů?

To se stalo Ernestu Galiottovi, brazilskému dokumentaristovi, když mu vypadl iPhone během letu ve výšce několika stovek metrů. Nejprve měl za to, že nenávratně přišel o svůj iPhone 6s, později byl však telefon nalezen na pláži. Pokud by přitom spadl jen o několik metrů dál, mohl někoho vážně poranit.

Kuriózní je, že iPhone 6s byl chráněn pouze základním silikonovým obalem, přesto však pád přežil a dokonce stihl celý zhruba 15sekundový „let“ zaznamenat. Po dopadu dokonce natáčel další hodinu a půl. Na video se můžete podívat na g1.globo.com.