Podpora se blíží ke konci. iPhony 6s (Plus) a SE již zřejmě neobdrží iOS 15

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ve světě mobilních telefonů je Apple znám svou dlouhou softwarovou podporou, která je minimálně několikaletá. Nic ale netrvá věčně a dle 9to5mac.com by již v příštím roce mělo po delší době dojít k vyřazení nejstarších iPhonů ze seznamu podpory. Možná již tušíte, že půjde o iPhone 6s, iPhone 6s Plus a také iPhone SE 1. generace. Pokud by se informace potvrdily, nedostal by zmíněný trojlístek systém iOS 15, který by měl k uživatelům dorazit v příštím roce.

Smutnit však bude zřejmě málokdo, a to navzdory tomu, že zmíněné tři iPhony se i dnes mezi lidmi běžně používají. Pokud hovoříme o řadě iPhone 6s, jde o kousky představené v září 2015, tedy před více než pěti lety. Jejich podpora tak ze strany Applu dosáhne na téměř 6 let. Jen o něco málo mladší je první iPhone SE z března 2016. V jeho případě tak Apple udrží podporu minimálně 5 let.

Pro srovnání uveďme, že u Androidu se o tak dlouhé podpoře může nechat všem uživatelům jen zdát. Nejdelší podpoře se těší Pixely od Googlu, které dostávají tři velké aktualizace systému, vždy s novou generací Androidu. Obdobně dobře jsou na tom i lépe vybavené Samsungy, u kterých však výsledná podpora může být i delší než tři roky, pokud započítáme i pravidelné bezpečnostní aktualizace. Vraťme se ale k Applu. Pokud by v roce 2021 došlo k vyřazení nejstarších iPhonů, převzaly by pomyslnou štafetu iPhony 7 a 7 Plus, jakožto nejstarší podporované přístroje.