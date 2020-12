Jak dopadl iPhone 12 ponořený do hloubky 20 metrů? Test přežil, ale...

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nové iPhony 12 jsou kromě staronového designu a podpory 5G sítí zajímavé také zvýšenou odolností, ať už je řeč o ochraně Ceramic Shield, nebo „vylepšené“ certifikaci IP68. Podle výrobce zvládnou iPhony 12 bez problémů přežít ponoření až do hloubky šesti metrů (do sladké vody) po dobu maximálně 30 minut a právě to se rozhodli otestovat redaktoři CNET.

První zkouška otestovala maximální deklarovanou odolnost. Apple iPhone 12 byl ponechán v jezeru Tahoe v hloubce 6 metrů při teplotě 11,1 stupňů Celsia po dobu 30 minut a po vytažení z vody fungoval zcela normálně, pouze reproduktor zněl mírně zastřeně.

V druhém pokusu byl iPhone 12 ponořen do hloubky 19,8 metrů (65 stop) při teplotě 10 stupňů Celsia, tentokrát navíc na více než 40 minut. Po vytažení však opět (překvapivě) fungoval bez problémů. Funkční byla obrazovka, tlačítka i fotoaparáty, pouze reproduktor zněl stále zastřeně. Po 72hodinovém sušení zařízení se však objevilo zamlžení fotoaparátů (zadních, ale také selfie kamerky) a po zapnutí iPhonu se na obrazovce vyskytla výzva k provedení diagnostiky s odkazem na potenciální problémy se softwarem nebo hardwarem.

Po připojení k MacBooku bylo možné aktualizovat/obnovit telefon, následně bylo zařízení obnoveno. Obrazovka s výzvou k provedení diagnostiky však na displeji zůstala i nadále. Nakonec se tedy redaktorům CNET přeci jen podařilo iPhone 12 vytopit, i přesto ovšem prokázal, že upuštění do běžného bazénu by měl přežít bez úhony.