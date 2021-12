Apple za pár týdnů zařadí iPhone 6 Plus na seznam retro zařízení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv je podpora smartphonů Apple nadprůměrně dlouhá, každý model se zákonitě po několika letech od svého uvedení na trh zařadí do kategorie „retro produktů“, kterou výrobce pečlivě vede. V případě iPhonu 6 Plus se tak podle gizchina.com stane 31. prosince letošního roku, tedy po pěti letech od oficiálního ukončení prodeje. Navzdory tomu bude i nadále (maximálně však po dobu sedmi let) telefon podporován ve smyslu pozáručních oprav (budou-li k dispozici kompatibilní součástky).

iPhony 6 a 6 Plus se začaly prodávat v září 2014 a ve své době se jednalo o extrémně populární smartphony. Apple z jejich designu ostatně alespoň částečně těžil až do příchodu řady iPhone 12, která znamenala návrat k plochým rámečkům.