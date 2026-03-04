Takovou výbavu jsme ještě neviděli. Tento iPhone v sobě má kus roláku Steva Jobse

Funkční výbava moderních chytrých telefonů je poměrně ustálená, jen občas se objeví výstřelek v podobě projektoru, termovize a další podobné. Ovšem tento iPhone vyrobený při příležitosti 50 let existence společnosti Apple se vymyká. Studio Caviar (caviar.global), které se zabývá personalizací smartphonů, oznámilo uvedení speciální verze modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, na nichž je umístěn malý kousek rolákového svetru, který skutečně nosil Steve Jobs.
Podle vizualizací, které jsou k dispozici na webových stránkách produktu, má zařízení na zadní straně černý panel, který v kombinaci se stříbrným titanovým tělem s povrchovou úpravou PVD přináší nové pojetí estetiky prvního iPhone 2G jako předmětu moderního luxusu. Na černém panelu je také vyobrazen podpis Steva Jobse a do loga Apple je vložen malý čtvercový výřez znázorňující Jobsův rolák z prezentace počítače NeXT, jehož pravost je potvrzena certifikátem.
Caviar se rozhodl vyrobit pouze 9 kusů tohoto speciálního modelu jako poctu uvedení iPhonu 2G na trh, tedy 9. lednu 2007. Očekává se vysoký zájem, i když cena tohoto raritního kousku byla stanovena na 9630 dolarů, tedy asi čtvrt milionu korun po připočtení české daně.
Technické parametry Apple iPhone 17 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|3 988 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Technické parametry Apple iPhone 17 Pro MaxKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|4 832 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,