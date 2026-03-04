Takovou výbavu jsme ještě neviděli. Tento iPhone v sobě má kus roláku Steva Jobse

Ondřej Pohl
  • Caviar vyrobí sběratelskou verzi iPhonů 17 Pro a Pro Max
  • Jsou poctou modelu iPhone 2G a Stevu Jobsovi
  • Proto je v něm kousek roláku, který Jobs nosil

Funkční výbava moderních chytrých telefonů je poměrně ustálená, jen občas se objeví výstřelek v podobě projektoru, termovize a další podobné. Ovšem tento iPhone vyrobený při příležitosti 50 let existence společnosti Apple se vymyká. Studio Caviar (caviar.global), které se zabývá personalizací smartphonů, oznámilo uvedení speciální verze modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, na nichž je umístěn malý kousek rolákového svetru, který skutečně nosil Steve Jobs.

Podle vizualizací, které jsou k dispozici na webových stránkách produktu, má zařízení na zadní straně černý panel, který v kombinaci se stříbrným titanovým tělem s povrchovou úpravou PVD přináší nové pojetí estetiky prvního iPhone 2G jako předmětu moderního luxusu. Na černém panelu je také vyobrazen podpis Steva Jobse a do loga Apple je vložen malý čtvercový výřez znázorňující Jobsův rolák z prezentace počítače NeXT, jehož pravost je potvrzena certifikátem.

Caviar se rozhodl vyrobit pouze 9 kusů tohoto speciálního modelu jako poctu uvedení iPhonu 2G na trh, tedy 9. lednu 2007. Očekává se vysoký zájem, i když cena tohoto raritního kousku byla stanovena na 9630 dolarů, tedy asi čtvrt milionu korun po připočtení české daně.

Technické parametry Apple iPhone 17 Pro

Konstrukce150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19 Pro, , GPU: ano
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémiOS 26
Akumulátor3 988 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,

Technické parametry Apple iPhone 17 Pro Max

Konstrukce163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19 Pro, , GPU: ano
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémiOS 26
Akumulátor4 832 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,
Související články
Nejčtenější články
