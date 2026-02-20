iPhone 11 Pro s trojnásobnou baterií? Kutilský pokus vzbuzuje otázky

Kapacita baterie je u starších iPhonů věčné téma. YouTuber vystupující pod přezdívkou The Fix (viz youtube.com) se ho rozhodl vyřešit radikálně. Místo návštěvy autorizovaného servisu objednal na Amazonu „zázračnou“ sadu za necelých deset dolarů (v přepočtu zhruba 230 Kč). Výsledek? Papírové ztrojnásobení kapacity u iPhonu 11 Pro, které však vzbuzuje více otázek než nadšení.
Kutil ve svém videu vyměnil původní, značně degradovanou baterii za novou, na které svítí neuvěřitelná hodnota 12 000 mAh. Pro kontext uveďme, že originální baterie v tomto modelu má zhruba čtvrtinovou kapacitu, konkrétně 3 046 mAh. Ačkoliv se YouTuberovi podařilo telefon oživit a systém po zásahu skutečně hlásil 100% kondici baterie, následné testy ukázaly realitu kolem 9 997 mAh. I to je sice trojnásobek, ale u baterie, která má identické fyzické rozměry jako originál, jde o výsledek hraničící s fyzikální nemožností.
I když video působí jako lákavý návod, jak vdechnout starému mobilu nový život, je na místě maximální obezřetnosti. Moderní iPhony jsou prošpikované softwarovými ochranami, které mohou po výměně neoriginálního kusu iOS okamžitě zobrazit hláškou o neznámém dílu a mohou přestat zobrazovat kondici baterie. Mnohem větším rizikem je však samotná kvalita takových neznačkových baterií. Podivná je stejná fyzická velikost a výrazně vyšší kapacita. Důvěru nebudí ani fakt, že reálná kapacita neodpovídá inzerované. V neposlední řadě je otázkou i to, jaká bude skutečná výdrž při používání.
Video tak sice ukazuje, jak dostat do iPhonu 11 Pro zdánlivě větší baterii, avšak vše by bylo pouze na vlastní riziko. Pro běžné účely používání je tak vhodné volit originální či značkové baterie přesně určené pro daný model iPhonu.
Apple iPhone 11 Pro 512 GB
|Rozměry
|144 × 71,4 × 8,1 mm, 188 g
|Displej
|OLED, 5,8" (2 436 × 1 125 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A13 Bionic,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|3 046 mAh