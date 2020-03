iPad Pro s touchpadem a bojující operátoři – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple v tichosti představil nové iPady, které dělají krok novým směrem. Dále si ukážeme nový Samsung a nějaké nabídky operátorů.

Apple představil iPad Pro s klávesnicí

Jak jsme čekali, k představení nového iPadu Pro došlo pouze online. Nabídne výkonnější procesor, 2 snímače fotoaparátu, nově tedy i ultraširokoúhlý, LiDAR skener pro rozšířenou realitu, ale hlavně podporu touchpadu. Představena totiž byla i klávesnice Magic Keyboard, která například i drží iPad ve vzduchu. Její cena ale začíná na devíti tisících korunách. Uf. Nový iPad Pro pořídíte od 23 tisíc korun.

Samsung Galaxy A41 potvrzen pro Japonsko

Pro japonský trh byl oficiálně představen nový Galaxy A41. Procesorem je skutečně Helio P65 od MediaTeku, RAM činí 4 GB a úložiště 64 GB. Zarazí zvýšená odolnost IP68, ale té se pravděpodobně u tohoto modelu v Evropě nedočkáme. Stejně tak zatím nevíme, kdy se sem telefon dostane.

Operátoři proti koronaviru

Operátoři po souhlasu pacienta mohou trasovat polohu nakaženého koronavirem a následně pomoci hygienikům s odhalením dalších potenciálně nakažených. Operátoři stále kladou důraz na soukromí, ale říkám si, jak to vlastně funguje? Chtějí výslovný souhlas nakaženého, ale logicky potřebují i data o pohybu všech ostatních.

Aktivujte si neomezená data zdarma

A operátoři ještě jednou. Během současné krize se snaží zapojit kdekdo a třeba právě i váš operátor něco nabízí. Ať už je to sleva či bonus během dobíjení nebo rovnou neomezená data. Pokud jste doma a máte Wi-Fi, tak vás to ale asi nevytrhne. Mrkněte k nám do článku i na web a zkontrolujte, jak jste na tom.

Ač by to vypadalo, že se v současné krizi vše zastavuje či zpomaluje, na mobilenet.cz najdete to nejaktuálnější ze světa telefonů.