Čipset A12Z z nového iPadu Pro je stejný jako A12X z roku 2018. Proč se jmenuje jinak?

Letošní iPad Pro (2020) představil zajímavou technologii LiDAR Scanner, ultraširokoúhlý objektiv, ale také čipset A12Z. Ten je podle informací z TechInsights identický s dříve představeným A12X, který najdeme v iPadu Pro z roku 2018. Proč má tedy odlišné označení?

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc