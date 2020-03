Mobilní operátoři pomohou vládě trasovat pohyb nakažených koronavirem

Fotografie: @anikolleshi

S cílem minimalizovat šíření koronaviru budou nyní mobilní operátoři po výslovném souhlasu nemocného poskytovat hygienikům geolokační údaje o pohybu jeho telefonu. Hygienické stanice by tak měla dostat k dispozici přesnou mapu míst, kde se nemocný v posledních dvou týdnech vyskytoval. To by hygienikům mělo výrazně pomoci s dohledáním dalších potenciálně nakažených.

„Bez jasného a výslovného souhlasu nakaženého NEBUDOU operátoři jakákoliv lokalizační nebo provozní data k podpoře trasování jeho pohybu zpracovávat. Toto řešení pomůže k zastavení šíření infekce COVID-19 a současně plně respektuje i vysoké standardy ochrany soukromí,“ říká na apms.cz Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí.