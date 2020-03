Nové iPady Pro se naučí pár gest z macOS, díky Magic Keyboard

Fotografie: Apple.com

V tomto týdnu Apple představil nové iPady Pro, které přináší zcela nové možnosti. Samotný výrobce je prezentuje tak, že vašim příštím počítačem vlastně nebude počítač. iPad je stále primárně tablet, avšak nově k němu budete moci přikoupit a následně připojit Magic Keyboard. Nejde o ledajakou klávesnici, tato přináší i velmi šikovný touchpad, který Apple samozřejmě důkladně prezentuje ve videu a popisuje jej i gsmarena.com.

Můžeme vidět, že bude k dispozici jistá forma kurzoru. Na tabletu však není potřeba taková přesnost, a tudíž nepůjde o notoricky známou šipku. Na iPadech to bude malý kruh. V případě potřeby se však promění. Například při práci s textem a jeho označování potřebujete skutečný podlouhlý kurzor. Přesunutí kurzoru do spodní části displeje iPadu znamená vysunutí speciální nabídky. Gesto tahem tří prstů po touchpadu zobrazí spuštěné aplikace, tah doleva/doprava dovolí rychle přepínat aplikace. Touchpad by měl být plně funkční, včetně gest, v aplikacích třetích stran.

Radost vám jistě udělá, že nová Magic Keyboard se nepojí pouze se včera představenými iPady, ale bude fungovat i se staršími kousky, například iPadem Pro 12,9" (2018) nebo iPadem Pro 9,7".