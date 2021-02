Apple testuje „pohyblivou“ baterii s haptickou odezvou

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

iPhony i Apple Watch jsou proslavené špičkovou haptickou odezvou, které výrobce docílil díky důmyslnému systému vibračních motůrků. Ty však (zejména v malém těle hodinek) mohou zabírat vcelku dost místa, proto Apple v současnosti testuje jiný způsob, jak zajistit haptickou odezvu a přitom vytvořit prostor pro zvětšení jiné komponenty, v tomto případě baterie.

Podle patentu zveřejněného v databázi USPTO (Patentový a známkový úřad Spojených států), kterého si jako první všimli redaktoři Apple Insider, Apple v současnosti testuje „pohyblivou“ baterii, která by měla zprostředkovat haptickou odezvu (vibrace) a zároveň ušetřit místo. Tím pádem by v konstrukci mohlo vzniknout více místa právě pro baterii, teoreticky by se tak mohla prodloužit i výdrž zařízení na jedno nabití. Ta, jak známo, činí u velkého množství uživatelů Apple Watch pouze jeden den.