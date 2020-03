Roušky přináší problém s autorizací, nepozná vás nejen iPhone

Od 19. března máme povinnost nosit roušky, a to vždy, pokud vyjdeme mimo svůj domov. Smysl má toto opatření nezpochybnitelný, ovšem přináší i pár méně očekávaných problémů. Například s autorizací u mobilních telefonů. I špičkové a výrobci opěvované technologie jsou na roušky krátké, zvláště pak, pokud je vstupenkou do vašeho zařízení právě obličej.

Nebavíme se pouze o Face ID, ale i o dalších metodách, které k zabezpečení využívají obličej. Na příkladu Face ID se však dá celá situace skvěle demonstrovat, protože Apple je se svým zabezpečením na velmi dobré úrovni a obecně je považován za etalon, co se oblasti zabezpečení obličejem týká. Na začátek trocha teorie: Face ID funguje díky spojení infračervené kamery, infračerveného světla a projektoru bodů (Dot projector). Jakmile iPhone probudíte, osvítí vás infračervené světlo a bodový projektor vyšle zhruba 30 tisíc neviditelných teček na váš obličej, tato data následně „přečte“ infračervená kamera. Telefon následně vyhodnotí, zda se jedná o vás, nebo ne.

Co se stane v momentě, kdy si nasadíte roušku, je jasné: telefon vás nerozpozná. Internet je zaplaven žádostmi uživatelů, kteří si na nefunkčnost stěžují, ovšem z důvodů zmíněných výše víceméně zbytečně. Nastává tedy otázka, jak problém řešit. Například Apple umožňuje přidat „Alternativní vzhled“, který dokáže například vykompenzovat rozdíl mezi oholením, případně pokud jste radikálně změnili zevnějšek, ovšem na roušky„Alternativní vzhled“ použít nelze, protože zakrývá část obličeje. Na internetu se dá nalézt návod od cultofmac.com , kdy lze po zakrytí části obličeje bílým papírem při nastavování Face ID iPhone donutit k tomu, aby vás rozpoznal i s rouškou, ovšem v takovém případě se výrazně snižuje zabezpečení, takže jej nelze doporučit.

V redakci jsme tento způsob „oklamání“ Face ID vyzkoušeli a na třetí pokus se nám podařilo iPhone přesvědčit, že i když máme roušku, jedná se o nás. Je zde ovšem pár „ale“. Rouška by neměla zasahovat příliš vysoko, stále by mělo jít vidět horní část nosu. Potěšující zprávou je, že pokud vás iPhone pozná s rouškou, pozná vás i bez ní, takže nejde jen o dočasné řešení.

Dear @tim_cook & @Apple, Please update #FaceID to allow alternate appearances w/ a #mask / #PPE. Millions of front-line healthcare workers use our phones clinically, and do not want to remove a layer of #security to be able to use our #ClinicalApps at work. #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/gYL2iXmtIq