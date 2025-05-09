Huawei uvádí bezdrátová sluchátka FreeBuds 7i s vylepšeným zvukem a ANC

Huawei představil svá nová sluchátka Huawei FreeBuds 7i (viz vmall.com) , která navazují na populární model 6i a přinášejí řadu vylepšení. Novinka se zaměřuje na ještě kvalitnější zvukový zážitek a efektivnější aktivní potlačení hluku (ANC), přičemž si zachovává cenovou dostupnost.
Sluchátka jsou vybavena 11mm dynamickými měniči, které zaručují bohatý a silný zvuk, zejména v oblasti basů. Největší důraz je však kladen na technologii ANC. FreeBuds 7i disponují funkcí inteligentního potlačení hluku Huawei Intelligent Dynamic ANC 4.0, která dokáže analyzovat okolní prostředí a automaticky upravit úroveň potlačení hluku podle potřeby. Uživatelé tak mohou mít klid při dojíždění v autobuse, v kavárně nebo při práci v kanceláři. Pakliže bychom se bavili o podpoře kodeků, sluchátka se pyšní seznamem následujících: SBC, AAC, L2HC 2.0 a LDAC.
Kromě vylepšeného zvuku a ANC se sluchátka pyšní také působivou výdrží baterie. Nabízejí až 8 hodin přehrávání hudby na jedno nabití, případně 5 hodin s aktivním režimem ANC a s nabíjecím pouzdrem se tato doba prodlouží na celkových 35 hodin. Baterie v pouzdře má kapacitu 510 mAh. Kompletní doplnění energie pak zabere zhruba 60 minut.
Sluchátka jsou ergonomicky navržena pro pohodlné nošení a budou dostupná ve třech barvách: černé, bílé a růžové. Společnost Huawei FreeBuds 7i uvedla nejprve na čínský trh, kde se prodávají za cenu po přepočtu zhruba 2 tisíce korun s daní. Globální dostupnost zatím nebyla oznámena.