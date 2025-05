Není to jen o vzhledu: těchto 5 klíčových vlastností Huawei FreeBuds 6 musíte znát

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Ani nemusíme mít věšteckou kouli, abychom zjistili, že FreeBuds 6 vzbudily pozornost. Ano, samotný vzhled sluchátek (který mimochodem navazuje na FreeBuds 5) je natolik signifikantní, že lze zapomenout na to, že kromě výrazného designu jde o sluchátka doslova napěchovaná moderními funkcemi a špičkovým vnitřním vybavením. A právě na tyto další aspekty se zaměříme v dnešním článku.

1. Čekali byste ANC (které navíc opravdu funguje)?

Přiznám se, že jsem si do určité doby nedokázal představit ANC u peckových sluchátek. Osobně mám typ „pecek“ mnohem raději než více rozšířené „špunty“, protože nemám rád pocit plně ucpaných zvukovodů. I to byl možná důvod, proč jsem si před lety vybral pro své potřeby FreeBuds 4, které už tehdy nabízely benefit v podobě ANC. To fungovalo až nad očekávání dobře – nejinak tomu bylo o pár let později v případě FreeBuds 5.

Jak asi čekáte, od nové generace jsem čekal více, a to i přesto, že laťka byla nastavena už tak poměrně vysoko. Osobně mám radost, že se to opět povedlo – ANC v případě FreeBuds 6 je opravdu „cítit“ a nejde o funkci jen tak do počtu, navíc bez nepříjemného efektu „ucpaných uší“. Huawei zapracoval i na účinnosti při větrnějším počasí, se kterým si stále ne každá TWS sluchátka s ANC dokážou poradit. Kvalitní ANC jde ruku v ruce s kvalitními mikrofony – Huawei nasadil hned tři mikrofony na každé sluchátko.

2. Rychlonabíjení i bezdrátové nabíjení

Možná jste si toho všimli také – výdrž elektroniky se (obecně) snižuje, naopak roste výkon nabíjení, aby se kapacita obnovila co možná nejrychleji. Stejně jsou na tom i TWS sluchátka a Huawei v tomto ohledu nenechává nic náhodě. Nejenže nové FreeBuds 6 umožňují bezdrátové nabíjení, ale zvládají i rychlonabíjení pomocí kabelu. Už během 5 minut v nabíjecím pouzdru vydrží sluchátka až 2,5 hodiny poslechu, což se hodí především na dlouhých cestách, kdy nechcete čekat desítky minut, než budete moci pokračovat v poslechu. Celková maximální výdrž (s nabíjecím pouzdrem) činí až 36 hodin, případně 27 hodin s aktivním ANC.

Podpora bezdrátového nabíjení rozhodně není v případě TWS sluchátek standardem a dalo by se říci, že právě jeho podpora odděluje prémiová TWS od těch z (vyšší) střední třídy. Drátově se nabíjecí pouzdro dobije asi za 45 minut, bezdrátově pak za zhruba 2,5 hodiny (výkonem 2 W).

3. Prémiový přenos zvuku

Čím sluchátka rozhodně ohromila, je kvalita přenosu zvuku. Huawei nasadil kodek L2HC 4.0 (s telefony Huawei) s maximální přenosovou rychlostí 2,3 Mb/s (při připojení k telefonu Huawei Mate X6 se systémem EMUI 15 nebo novějším), což je úplně poprvé ve své kategorii. Tato sluchátka mají díky tomu certifikát HWA pro bezztrátový zvuk a bezdrátové audio s vysokým rozlišením. Ve spojení s 11mm duálně magnetickým měničem a konstrukcí se třemi oddělenými systémy – akustickým, řídicím a bateriovým – je poslech kvalitního vstupního obsahu doslova špičkový.

Je to vůbec poprvé, kdy si takové tvrzení u peckových TWS sluchátek dovolím pronést. Huawei si na kvalitě zvuku zakládá dlouhodobě a s novými FreeBuds 6 dokazuje, že bez ohledu na typ konstrukce si může majitel dopřát opravdový zážitek. Dodáme, že kromě kodeku L2HC 4.0 je podporován i SBC, AAC a LDAC.

4. Do uší padnou perfektně

Huawei FreeBuds 6 patří mezi nejextravagantnější sluchátka dneška. Pokud se tedy chcete odlišit, dává jejich nákup smysl. Sluchátka jsou k dispozici ve třech barevných variantách, přičemž samotná sluchátka jsou vždy lesklá. Nabíjecí pouzdro je lesklé u bílé varianty, šedá a fialová jsou poté matnější, se sametovým leskem. I přesto, že design sluchátek rozhodně nelze označit jako typický, v uších sedí perfektně. Huawei zapracoval i na velikosti „nožky“, která je nově subtilnější a kratší – celku to velmi pomohlo, v uších jsou totiž ještě méně znatelná.

Rádi se sluchátky běháte a máte strach, že vám vypadnou? Huawei myslel na vše – v balení se tedy nachází i silikonové koncovky, díky kterým se sluchátka v uších stanou ještě stabilnějšími. Na sportovní aktivity tedy skvělá vychytávka.

5. Ovládání, které si zamilujete

Sluchátka lze ovládat poklepy, což je vcelku standardní. Kromě této dovednosti však Huawei FreeBuds 6 nabízí i něco navíc – základní ovládání lze vyřešit i pohybem hlavy. Týká se to přijetí/odmítnutí hovorů, kdy není třeba vyndávat telefon z kapsy. Dokonce se sluchátek nemusíte ani dotknout – stačí zakývat hlavou podle toho, co si přejete s příchozím hovorem udělat. Pohyb hlavou nahoru a dolů hovor přijme, pohyb zleva doprava hovor odmítne, což je mimořádně praktické.

Co se týká ovládání dotykem, existuje nastavení pro dvojí/trojí klepnutí, stejně tak pro poklep a přidržení. Osobně oceňuji, že přímo skrze sluchátka lze pohodlně regulovat hlasitost, a to jednoduchým potažením nahoru a dolů. Díky tomu není nutné mít nasazená obě sluchátka – každé sluchátko rozezná stejný příkaz shodně, což je praktické. Regulace hlasitosti je pro mnohé výrobce TWS sluchátek stále výzvou, Huawei v tomto ohledu ukazuje ideální směr.

Sleva 500 Kč i pro vás

Sluchátka si můžete pořídit například na oficiálním e-shopu Huawei, kde aktuálně získáte slevu ve výši 500 Kč – vaše tak mohou být už za 3 499 Kč, což je dokonce ještě nižší cena, než za kterou se začala prodávat předchozí generace. Třešničkou na dortu je poté záruka v podobě Loss Care na 12 měsíců jako dárek zdarma. Stejnou slevu Huawei mimochodem nabízí i na své povedené chytré hodinky z rodiny Watch Fit 4, včetně titanové varianty kryté safírovým sklíčkem.