Chcete být originální? Zkuste sluchátka Bose QuietComfort Ultra Headphones 2. generace

Bose uvádí na trh novou zlatou limitovanou edici svého nejvyššího modelu sluchátek QuietComfort Ultra Headphones 2. generace. Tato edice je dostupná v exkluzivní černo-zlaté kombinaci. Design využívá matně černý povrch doplněný leskle zlatými detaily. Na trh dorazilo aktuálně pouze několik desítek kusů této limitované kolekce. Limitovaná edice je dostupná za stejnou cenu jako standardní varianta, tedy 11 990 Kč.
Sluchátka staví na technologiích standardní edice. Využívají aktivní potlačení okolních hluků (ANC). Dále nabízejí také systém CustomTune, který přizpůsobuje reprodukci individuální anatomii uší pro vyrovnané uslyšení všech detailů. Sluchátka využívají prostorový zvuk Bose Immersive Audio (nebo Bose 360° Sound). Novinkou druhé generace je navíc Cinema Mode, který pracuje s dialogy a efekty pro evokování zážitku z domácího kina. Konektivita je zajištěna moderním Bluetooth 5.4.
Baterie sluchátek poskytuje až 30 hodin provozu (nebo 23 hodin s aktivním 360° zvukem). Krátké 15minutové nabíjení zajistí až 2,5 hodiny poslechu. Sluchátka jsou vyrobena z prémiových materiálů s použitím hliníku a jemných polstrovaných prvků. K dispozici je rovněž možnost poslechu přes USB-C kabel pro bezztrátový režim.