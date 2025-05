Huawei FreeBuds 6 oficiálně: stále „divočina“, nově s výrazně lepším zvukem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Možná si pamatujete na moji recenzi sluchátek FreeBuds 5 – pokud ano, dost pravděpodobně to bude i kvůli designu sluchátek, který je snadno zapamatovatelný. Nově představená FreeBuds 6 na design svých předchůdců navazují, uvnitř se však vylepšovalo, a to poměrně výrazně. Detaily naleznete v dnešních prvních dojmech.

Ano, začneme ale u designu – někomu sluchátka připomínají fazolky, jiný zase něco méně roztomilého, tak či tak, design je výrazný a Huawei sám jej připodobňuje ke kapce, nově s kratší „nožkou“. Osobně musím poznamenat, že do uší nová sluchátka padnou perfektně, díky „peckovému“ typu si je oblíbí především ti, kteří nemají rádi ucpané zvukovody, což jsem koneckonců i já. Sluchátka dorazila v růžovo-fialové barevné variantě, slušet tedy budou především něžnému pohlaví. Barva je příjemná, tlumená, pouzdro je matné, sluchátka jsou naopak lesklá, koneckonců proč ne – mezi konkurencí snadno rozpoznatelná sluchátka, kombinace lesku a matu tento fakt jen podporuje. Nabíjecí pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení na libovolné Qi nabíjecí podložce, což je benefit.

„Uvnitř“ se vylepšovalo, sluchátka zaujmou 11mm duálně magnetickým měničem a bezztrátovým přenosem 2,3 Mb/s (L2HC 4.0), jako vůbec první TWS sluchátka ve své kategorii. To umožnila konstrukce se třemi oddělenými systémy – akustickým, řídicím a bateriovým – díky čemuž bylo možné efektivně rozmístit jednotlivé komponenty a integrovat duální měniče do jednoho sluchátka. Sluchátka nabízí úderné basy a uchu lahodící výšky, pokud máte dostatečně kvalitní nahrávky, budete si libovat, díky 48 kHz / 24 bit přenosu předčí kvalitu z CD. Frekvenční rozsah sahá od 14 Hz až do 48 kHz.

A co kvalita hovorů? Sluchátka podporují technologii „Stable and Clear Calls“, která kombinuje nový mikrofonem s vedením přes kost (VPU) a samostatnou dutinou, jež společně zajišťují přesnější snímání hlasu. Hovory jsou jasné i za větru o rychlosti až 8 m/s a v hlučném prostředí do 95 dB. Osobně jsem měl možnost vyzkoušet pár telefonátů při větrnějším počasí a musím říci, že první dojmy jsou velmi dobré, kvalitu hovoru si pochvalovala i protistrana.

Novinka dorazí i na pulty tuzemských obchodníků, na výběr je fialová, černá a bílá barva, dá se očekávat, že časem dorazí i další limitované varianty, podobně jako tomu bylo u FreeBuds 5. Cenovka odpovídá vnitřnostem, připravit si musíte 3 999 Kč – je to však jen o 200 Kč více, než za jakou cenu se začala prodávat předchozí generace.