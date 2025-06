Huawei FreeBuds 6 si rozhodně s konkurencí nespletete. Ne vše je ale o designu, Huawei totiž slibuje pokročilé ANC a certifikaci HWA, což jsou u peckových sluchátek mimořádné vlastnosti. Zda výsledný mix zaujme jen hrstku, nebo masy, na to odpověď neznáme, jak povedený je, však prozradíme v dnešní recenzi.

Huawei se experimentů nebojí, dokazuje to i v oblasti TWS sluchátek, kdy kromě prémiové řady FreeBuds Pro udržuje i řadu FreeBuds. Mezi nejnovější přírůstky patří FreeBuds 6, která navazují na FreeBuds 5 a zaujmou prakticky na první pohled – především díky svému mimořádně originálnímu designu.

Někdo by mohl předpokládat, že co Huawei investoval do designu, to ubral na kvalitě přednesu, znalí však vědí, že Huawei není dobré podceňovat – kvalitním zvukem překvapují prakticky všechna TWS sluchátka, která jsme od této značky měli možnost otestovat. Zda tuto tradici FreeBuds 6 přeruší, nebo na ni navážou, prozradí recenze.

Technické parametry Huawei FreeBuds 6

Rozměry pouzdra 66,2 × 49,9 × 26,8 mm Rozměry sluchátek 30,6 × 18,5 × 24 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 40,3/4,9 g ANC ano Dynamický měnič 11mm duální dynamický ovladač + ovladač s planární membránou Bezdrátové nabíjení ano, Qi Rychlonabíjení 5 minut = 2,5 h poslechu Výdrž poslechu bez/s ANC 5,5/4 h Výdrž celková (s pouzdrem) bez/s ANC 32/24 h Certifikace odolnosti sluchátek IP54 Komunikace/multipoint Bluetooth 5.2/ano Kodeky SBC, AAC, L2HC4.0, LDAC Cena 3 499 Kč (v akci)

Obsah balení: standard

V poměrně malé prodejní krabičce naleznete kromě nabíjecího pouzdra s vloženými sluchátky také USB-C kabel pro napájení a základní dokumentaci. Vzhledem k typu sluchátek překvapí, že v balení jsou i nástavce do uší. Ty lehce zvětší jejich rozměr, lépe tak sednou do větších uší. Jak je zvykem, hledat nemusíte adaptér do sítě.

Líbilo se nám vše důležité v balení

Konstrukční zpracování: stále svá

Pokud jste si mysleli, že to Huawei s designem FreeBuds 5 „přestřelil“ a další generace se vrátí ke konvenčnějšímu designu, pletli byste se – Huawei na vzhled předchůdců navázal, neznamená to však, že by sluchátka byla identická. Pokud byste měli možnost obě generace porovnat, zjistili byste, že sluchátka mají méně objemnou „nožku“, díky čemuž jsou nejen kompaktnější, ale působí také subtilněji – rozdíl je nezanedbatelných 12 %. Hlavní designová linka „kapky“ však zůstala nezměněna – pokud se vám předchozí generace líbila, dost pravděpodobně se vám bude líbit i generace nová – platí to však i naopak.

Nám na test dorazila světle fialová (purpurová) varianta, kromě ní jsou sluchátka k dispozici i v bílé a černošedé – fialová a černá varianta mají matné pouzdro se sametovým efektem, přičemž sluchátka jsou lesklá, bílá je lesklá kompletně, včetně zmíněného pouzdra. Rozměry jednoho sluchátka činí 30,6 × 18,5 × 24 mm, hmotnost 4,9 g, pouzdro váží zhruba 40 g. Když už jsme zmínili nabíjecí pouzdro, to tvarem připomíná elegantní zploštělé vajíčko, přičemž víko se dá otevřít do velmi pohodlného úhlu pro lehčí vyjmutí sluchátek – jejich uložení snadnému vyjmutí navíc skvěle napomáhá. Díky magnetům u sebe obě části drží velmi pevně, což chválím, zavření pak doprovází příjemné klapnutí.

Designová linka je stejná, přesto jsou kompaktnější.

Na každém ze sluchátek najdete hned několik různých senzorů a mikrofonů, jak je u moderních TWS sluchátek zvykem – osobně musím uznat, že ač je design hodně specifický, sluchátka rozhodně nepůsobí lacině, mají skvělé konstrukční zpracování a v uších drží opravdu skvěle. A ano, u TWS sluchátek typu „pecky“ je dobré si je nejdříve vyzkoušet, ovšem pokud tuto možnost nemáte a běžné pecky vám sedí, s velkou pravděpodobností vám budou sedět i FreeBuds 6. V balení navíc nechybí dvě sady protiskluzových koncovek, které využijete například při sportovních aktivitách. I delší nošení mi bylo pohodlné a neměl jsem potřebu sluchátka průběžně odkládat. Dodáme, že sluchátka nabízejí odolnost IP54, můžete s nimi tedy i do posilovny nebo na pláž, což značí vylepšení – samotné nabíjecí pouzdro však odolné není.

V krátkosti řečeno, FreeBuds 6 nejsou a nebudou sluchátka pro každého – zaujmou především ty, kteří mají rádi originální design a jsou rádi středem pozornosti – tu sluchátka přitahují dokonale. Vzhledem k tomu, že sám používám (opět mimořádně výrazná) FreeClip, design FreeBuds 6 mě nijak neuráží, právě naopak – Huawei chválím za to, že v záplavě nudných sluchátek, která se liší jen různě dlouhou „nožkou“, experimentuje.

Líbilo se nám velmi nápaditý design

povedené nabíjecí pouzdro

více barevných variant

lehká

odolná IP54

skrze sluchátka lze regulovat hlasitost

Nelíbilo se nám pouzdro odolné není

Výdrž a nabíjení: lepší

Huawei uvádí, že celková výdrž může činit maximálně až 36/32 hodin, samozřejmě ve spolupráci s nabíjecím pouzdrem a vypnutým ANC, v závislosti na použitém kodeku. Sluchátka na jedno nabití zvládnou až 5,5/6hodinový poslech, opět s vypnutým ANC, v závislosti na kodeku. Pokud vás zajímá výdrž s aktivním ANC, na nabití zvládnou sluchátka 4/4,5 hodiny poslechu a s nabíjecím pouzdrem celkem 24/27 hodin. Zde došlo mezigeneračně k nárůstu o několik hodin, což chválíme. Co se týká hovorů, FreeBuds 6 zvládnou obsloužit hovor o délce zhruba 3 hodin, takže problém nebude ani s vyřízením hovoru na zákaznickém portálu (třeba) vašeho dodavatele energií. Dodáme, že s kodekem AAC se můžete dostat až na 36 hodin.

Z 0–100 % se sluchátka dobijí za 25 minut, což je špičkový výsledek, pouzdro s vloženými sluchátky asi za 45 minut. Nechybí ani bezdrátové nabíjení pouzdra, v takovém případě však počítejte s nabíjením o délce zhruba 2,5 hodiny, takže je ideální na doplnění energie v průběhu noci. A rychlonabíjení? Nechybí, už za 5 minut získáte dostatek energie pro poslech až na 2,5 hodiny. Pro úplnost dodáme, že každé sluchátko je vybaveno akumulátorem o kapacitě 39,5 mAh, pouzdro má baterii s kapacitou 510 mAh – hodnoty jsou mezigeneračně dost podobné, přesto je výdrž lepší, což chválím.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

slušná celková výdrž

bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám výdrž při hovorech je spíše průměrná

Funkce a zvuk: to se nám líbí

Huawei bezdrátová sluchátka umí a FreeBuds 6 výjimkou nejsou. I přestože se jedná o pecky, nechybí jim ANC. Překvapení to není, ANC uměla i FreeBuds 4 a FreeBuds 5, takže navazují na tradici. ANC jako takové aktivujete klepnutím a přidržením levého/pravého sluchátka, nemusíte ani spouštět aplikaci Huawei AI Life, která je zdarma dostupná pro iOS i Android. Aplikace samotná působí přehledně a spojení je velmi snadné.

Aplikace umožní nastavit více režimů ANC, k dispozici je režim Dynamický (ten upravuje intenzitu ANC na základě okolních ruchů), Pohodlný (málo hlučná místa) a Obecný (pro rušná místa). Okolní ruchy sluchátka monitorují díky třem mikrofonům na každém ze sluchátek.

Osobně mohu potvrdit, že ANC funguje a na poměry pecek velmi dobře. Ruchy ruší lépe než FreeBuds 4 i FreeBuds 5, stále se však z logických důvodů nemohou rovnat s over-ear či špuntovými sluchátky, která už z podstaty eliminují ruchy lépe. Přesto nejde o funkci jen tak do počtu a například při cestě MHD skutečně ANC pomáhá, hlavní přínos této funkce tedy plní bezezbytku. Pokud vás zajímají čísla, Huawei deklaruje, že si poradí s prostředím s hlučností do 95 dB a větrem o rychlosti až 8 m/s.

Sluchátka hrají parádně.

Sluchátka jsou osazena duálními 11mm dynamickými měniči a ovladačem s planární membránou. FreeBuds 6 se pyšní i certifikací Hi-Res a nabízí adaptivní ekvalizér. Sluchátka se přizpůsobí vašim uším a zesilují proudění vzduchu, zároveň snižují odpor membrány při vibracích zvuku. Basy jsou dle mého výraznější než u předchozí generace, jako příznivec basové složky to kvituji. Co se týká kodeků, spolehnout se můžete na SBC, AAC, LDAC a L2HC4.0, který využijete v případě, že vlastníte smartphone Huawei s EMUI 15. Díky tomuto kodeku jde o vůbec první otevřená sluchátka Huawei, která podporují bezztrátový přenos 2,3 Mb/s. Sluchátka navíc mají certifikát HWA pro bezztrátový zvuk a bezdrátové audio s vysokým rozlišením.

Samozřejmě nechybí funkce detekce nošení (kterou lze vypnout v nastavení), jež funguje v rámci iOS i Androidu. Skrze aplikaci lze sluchátka najít, pokud například zapadnou, lze jim aktualizovat firmware a přizpůsobit ekvalizér. Kvalita hovorů je nadstandardní, protistrana si kvalitu spojení a zvuku pochvalovala. Aktivovat lze i funkci nízkého zvukového zpoždění, což se bude hodit hlavně náruživým hráčům. FreeBuds 6 nepodporují režim propustnosti, ovšem vzhledem k typu konstrukce je to víceméně jedno – i pokud s někým potřebujete vyřídit něco důležitého, sluchátka sundávat nemusíte. Chválíme možnost plynulého přepínání mezi dvěma spárovanými zařízeními, funkce multipoint tedy neschází. Sluchátka můžete spárovat s mobilem a notebookem a průběžně zařízení měnit, přičemž reprodukují zvuk vždy toho zařízení, které aktuálně používáte. Pokud chcete, v nastavení AI Life můžete vybrat zařízení, ke kterému se sluchátka budou připojovat prioritně, tedy typicky ke smartphonu.

Ovládání probíhá dotyky, přičemž v aplikaci si je můžete přizpůsobit, i když jen částečně. Ve výchozím nastavení patří dvojité klepnutí Play/Pause, při hovoru slouží pro přijetí hovoru/ukončení probíhajícího hovoru. Klepnutí a přidržení patří odmítnutí hovoru, případně zapnutí/vypnutí ANC. Hlasitost poté nastavujete swajpnutím nahoru/dolů, je tedy zcela jedno, zda máte nasazená obě sluchátka, nebo jen jedno, například při poslechu podcastů. Trojité klepnutí poté slouží pro návrat o skladbu zpět, případně pro přesun na další skladbu, a to podle sluchátka. Kromě dotykového ovládání funguje i ovládání pohybem hlavy – konkrétně tak můžete ovládat příchozí hovory: pohybem nahoru a dolů hovor přijmete, pohybem ze strany na stranu hovor odmítnete.

Kvalita zvuku je na dobré úrovni, nastavení basů je velmi příjemné, stejně jako středy a výšky. Zvuk nepůsobí plechovým dojmem a při přímém srovnání s FreeBuds 4 a 5 jsou FreeBuds 6 o krok dále.

Líbilo se nám velmi kvalitní zvuk

detekce nošení

možnost regulovat hlasitost skrze sluchátka

ANC

podpora kodeků LDAC a L2HC4.0

Zhodnocení a závěr: zvyknete si i vy?

Design FreeBuds 6 vychází z FreeBuds 5, přesto, pokud máte možnost přímého srovnání, okamžitě si všimnete, že nová generace je subtilnější, tedy i kompaktnější. Osobně musím říci, že jsem si na design zvykl – v recenzi na FreeBuds 5 jsem zmiňoval, že jako dlouholetý uživatel FreeBuds 4 jsem se těšil na nástupce, ovšem design byl pro mě spíše zklamáním. I přestože FreeBuds 6 nevypadají diametrálně odlišně, design už nepůsobí tak šokujícím dojmem a dokážu si představit, že bych je (v méně nápadném barevném provedení) používal i já. Možná je to i tím, že jsem si oblíbil designově výraznější sluchátka, a to konkrétně díky Huawei FreeClip. Chtělo by se říci, že oproti nim jsou FreeBuds 6 stále ještě docela „obyčejná“.

Po stránce kvality zvuku si není nač stěžovat, chválit můžu i za povedené ANC a dobře fungující aplikaci. Pokud hledáte pro sebe (či svoji drahou polovičku) nevšední doplněk, který navíc nezklame kvalitou zvuku, FreeBuds 6 byste při svém výběru měli minimálně zvážit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz