mobilenet.cz na sociálních sítích

Huawei FreeBuds 7i míří na tuzemský trh, pořídíte je za 2,5 tisíce

Martin Fajmon
Huawei FreeBuds 7i míří na tuzemský trh, pořídíte je za 2,5 tisíce
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Huawei FreeBuds 7i jsou cenově dostupná sluchátka s ANC
  • Nabídnou kodeky L2HC 2.0 i LDAC
  • K dispozici budou už za pár dnů za 2 499 Kč

Zhruba před dvěma týdny jsme vás informovali o nových sluchátkách, která nám představil Huawei. Model FreeBuds 7i nakonec zamíří i na tuzemský trh. Huawei to oznámil na akci u příležitosti představení nové řady Watch GT 6 (Pro) a hodinek Watch Ultimate 2. Sluchátka FreeBuds 7i dorazí na tuzemský trh už 23. září za cenu 2 499 Kč.

Huawei FreeBuds 7iHuawei FreeBuds 7iHuawei FreeBuds 7i
Huawei FreeBuds 7i
Huawei FreeBuds 7i
Huawei FreeBuds 7i
Na celou obrazovku
Huawei FreeBuds 7i

FreeBuds 7i přichází s 11mm dynamickými měniči, které poskytují hutný a výrazný zvuk, a to především v oblasti basů. Největší předností je ovšem technologie aktivního potlačení hluku. Huawei Intelligent Dynamic ANC 4.0 dokáže vyhodnotit okolní prostředí a podle situace automaticky nastavit vhodnou úroveň potlačení. Díky tomu si uživatelé užijí klid jak při cestování hromadnou dopravou, tak i v kavárně nebo během práce v kanceláři. Co se týče podpory kodeků, k dispozici jsou SBC, AAC, L2HC 2.0 i LDAC.

Huawei FreeBuds 7i

Vedle kvalitního zvuku a ANC potěší sluchátka i svou výdrží. Na jedno nabití zvládnou až 8 hodin poslechu hudby, při zapnutém ANC přibližně 5 hodin a s pomocí nabíjecího pouzdra se celková doba poslechu vyšplhá až na 35 hodin.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze