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Huawei nova 16 SE láká na obří 8 500mAh baterii a displej s jasem až 8 000 nitů

Michal Pavlíček
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Huawei nova 16 SE láká na obří 8 500mAh baterii a displej s jasem až 8 000 nitů
Fotografie: Huawei
  • Výbavu doplňuje 50MPx fotoaparát, čip Kirin 8020 a podpora satelitních zpráv
  • Velká baterie zvládá 66W drátové nabíjení

Huawei oficiálně představila nového zástupce své střední třídy, model nova 16 SE (viz vmall.com). Telefon se snaží zaujmout především dvěma parametry, a to extrémní kapacitou akumulátoru a vysokým maximálním jasem obrazovky.

Huawei nova 16 SE

Dominantním prvkem novinky je tedy baterie o kapacitě 8 500 mAh, což je hodnota u mobilu této kategorie stále vzácně vídaná. Výrobce k baterii dodává 66W drátové nabíjení. Druhou významnou vlastností je 6,84" displej, který dosahuje v piku jasu až 8 000 nitů, což zaručuje skvělou čitelnost i na přímém slunečním světle.

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O výkon se stará procesor Kirin 8020 (s osmijádrovým procesorem a grafikou Maleoon 920), který doplňuje operační systém HarmonyOS. Ve výbavě dále nechybí 50megapixelový hlavní fotoaparát doplněný o multispektrální snímač pro věrnější podání barev nebo podpora satelitního zasílání zpráv přes systém BeiDou. Telefon disponuje také zvýšenou odolností s krytím IP65.

Nový Huawei nova 16 SE je nabízen ve čtyřech barevných variantách, včetně zářivě oranžové, která nezapře inspiraci u Applu. Základní varianta se 128GB úložištěm vyjde v přepočtu na 9 tisíc korun i s daní. K dispozici budou ještě verze s 256GB a 512GB úložným prostorem. Je však zatím nejisté, zda se novinka dostane i na český trh.

vmall.com
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Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Proč už tam rovnou nedají 1 000 000 nitů? Však stačí na 0.0001% plochy na setinu vteřiny. A už mohou použít "až".
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David Rajtr
David Rajtr
Další číňan s deisgnem ala iPhone. Navíc Huawei, který stejně v ČR prakticky nikdo nekoupí kvůli SW.
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