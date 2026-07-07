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Huawei chystá ofenzívu ohebných telefonů. Těšte se na další dvojitou skládačku

Michal Pavlíček
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Huawei chystá ofenzívu ohebných telefonů. Těšte se na další dvojitou skládačku
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Huawei bude pokračovat i v modelech se širším poměrem stran
  • V letošním roce dorazí i již standardní Mate X9

Huawei hodlá potvrdit svou silnou pozici na trhu ohebných smartphonů. Podle známého informátora Digital Chat Station, jehož slova přinesl server Gizmochina (viz gizmochina.com) plánuje výrobce ve druhé polovině letošního roku uvést hned dvě zásadní novinky, a to novou generaci revolučního dvakrát skládaného mobilu a tradičnější ohebnou vlajkovou loď. Tím však plány nekončí, na příští rok se chystá další zajímavý formát.

Huawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate DesignHuawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design
Na celou obrazovku
První generace dvakrát skládaného Huawei Mate XT

Hlavním technologickým tahákem má být model Huawei Mate XT2, který přímo naváže na průkopnickou dvojitou skládačku předchozí generace. Huawei se u něj zaměří především na preciznější vyladění složitého mechanismu pantů a celkové konstrukce, další detaily však zatím nejsou známé.

Ohýbáme ve velkém stylu, vyzkoušeli jsme 10,2" skládačku Huawei Mate XT
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Spolu s ním dorazí také Huawei Mate X9, což bude klasický ohebný telefon knížkového typu. Ten nabídne 6,5" vnější displej a větší 8,15" vnitřní ohebnou obrazovku. Proti svému předchůdci se dočká výrazného vylepšení výdrže díky baterii s kapacitou přesahující 6 000 mAh. Zkrátka nepřijde ani fotoaparát, kde se očekává nasazení pokročilejšího 1/1,3" hlavního snímače doplněného o kvalitní teleobjektiv a širokoúhlý objektiv. Obě letošní novinky by měl pohánět chystaný procesor Kirin 9050 Pro, který bude představen s řadou Mate 90.

Informace od Digital Chat Station odkrývají i vzdálenější budoucnost. Na příští rok totiž Huawei chystá menší zařízení se specifickým, tzv. „širokým“ formátem displeje, které by mělo být přímým nástupcem modelu z řady Pura X. Tento krok potvrzuje nový průmyslový trend, kdy se výrobci odklánějí od příliš úzkých vnějších displejů a snaží se nabídnout ergonomičtější poměr stran blížící se formátu 4:3. Právě Huawei byl v tomto ohledu průkopníkem s již zmíněnou řadou Pura X.

gizmochina.com,
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Frank McIntosh
Frank McIntosh
Amíci už by mohli kletbu nad Huawei zrušit, kór když Trumpeta má takový vliv i v jiných oblastech svých pravomocí
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Huawei má technicky velmi zajímavá a inovativní řešení. Problém je, že nemají obchod Play. Aplikace od Google se tam dají nějak doinstalovat, ale je to nepohodlné. Škoda.
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Huawei stále fandím, letos bude 5G i jinde funkční, testují e-sim který má v podpoře Pura 90 Pro Max. Letos bude HarmonyOS 7 i globálně žádný Android 12.
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