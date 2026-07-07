Huawei chystá ofenzívu ohebných telefonů. Těšte se na další dvojitou skládačku

Huawei hodlá potvrdit svou silnou pozici na trhu ohebných smartphonů. Podle známého informátora Digital Chat Station, jehož slova přinesl server Gizmochina (viz gizmochina.com) plánuje výrobce ve druhé polovině letošního roku uvést hned dvě zásadní novinky, a to novou generaci revolučního dvakrát skládaného mobilu a tradičnější ohebnou vlajkovou loď. Tím však plány nekončí, na příští rok se chystá další zajímavý formát.
Hlavním technologickým tahákem má být model Huawei Mate XT2, který přímo naváže na průkopnickou dvojitou skládačku předchozí generace. Huawei se u něj zaměří především na preciznější vyladění složitého mechanismu pantů a celkové konstrukce, další detaily však zatím nejsou známé.
Spolu s ním dorazí také Huawei Mate X9, což bude klasický ohebný telefon knížkového typu. Ten nabídne 6,5" vnější displej a větší 8,15" vnitřní ohebnou obrazovku. Proti svému předchůdci se dočká výrazného vylepšení výdrže díky baterii s kapacitou přesahující 6 000 mAh. Zkrátka nepřijde ani fotoaparát, kde se očekává nasazení pokročilejšího 1/1,3" hlavního snímače doplněného o kvalitní teleobjektiv a širokoúhlý objektiv. Obě letošní novinky by měl pohánět chystaný procesor Kirin 9050 Pro, který bude představen s řadou Mate 90.
Informace od Digital Chat Station odkrývají i vzdálenější budoucnost. Na příští rok totiž Huawei chystá menší zařízení se specifickým, tzv. „širokým“ formátem displeje, které by mělo být přímým nástupcem modelu z řady Pura X. Tento krok potvrzuje nový průmyslový trend, kdy se výrobci odklánějí od příliš úzkých vnějších displejů a snaží se nabídnout ergonomičtější poměr stran blížící se formátu 4:3. Právě Huawei byl v tomto ohledu průkopníkem s již zmíněnou řadou Pura X.
Načíst všechny komentářePřidat názor