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Běháte a máte rádi technologie? Huawei má pro pražské zajímavou akci

Ioannis Papadopoulos
Běháte a máte rádi technologie? Huawei má pro pražské zajímavou akci
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • V pražském Karlíně Huawei pořádá pohodový běh s doprovodnými aktivitami pro děti i dospělé
  • Poslední běh se konal 30. května, rozhodně se však nejedná o poslední akci tohoto druhu

Jako každé léto se i letos mohou příznivci běhu těšit na spoustu nejrůznějších příležitostí, kde si protáhnout tělo nebo zazávodit. Pokud bydlíte v Praze, zřejmě vám neuniklo, že například organizační tým RunCzech nedávno pořádal pražský maraton. Nemusíte být ale hned elitními vytrvalci, abyste si mohli zaběhat jen tak pro radost a zároveň si vyzkoušet nejnovější technologické vychytávky. Přesně pro ty z vás totiž Huawei uspořádal běžecké setkání, které zavítalo do pražského Karlína. Nešlo o klasický závod, ale spíše o komunitní setkání fanoušků sportu a nositelné elektroniky. Na místě byla k vyzkoušení i nová série hodinek Huawei Watch Fit 5, relativně nedávno také Huawei uvedl „čistokrevný“ běžecký model Huawei Watch GT Runner 2.

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Akci v Karlíně jsme navštívili v sobotu 30. května a musíme uznat, že se setkání opravdu povedlo. Přispěl k tomu nejen skvělý výběr lokace a ideální jarní počasí, ale také bohaté doprovodné aktivity. Bez nadsázky šlo o rodinnou záležitost, kde si každý přišel na své. Kromě samotného běhu čekalo na účastníky malování na obličej (pro děti i dospělé), občerstvení v nedaleké kavárně nebo osvěžující zmrzlina přímo v zázemí akce. Pochopitelně nechyběla ani možnost vyzkoušet si zmíněné chytré hodinky od Huawei.

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Už nyní máme navíc potvrzeno, že se rozhodně nejednalo o poslední akci tohoto druhu. Pokud byste si chtěli příště také zaběhat ve spolupráci s Prague Running Crew a otestovat nejnovější gadgety, stačí sledovat profily společnosti Huawei na sociálních sítích, kde se včas dozvíte o dalších termínech. A jak jsme nové Huawei Watch Fit 5 Pro hodnotili my?


Huawei Watch Fit 5 Pro v mnoha ohledech osloví i ty nejnáročnější: mají velký a kvalitní displej s tenkými rámečky, odolné tělo, možnost bezkontaktních plateb či pokročilé zdravotní a sportovní funkce. Zaujmou i dlouhou výdrží, rychlým nabíjením i možností nabíjení skrze Qi, což se jen tak nevidí. Škoda jen, že nabídka doinstalovatelných aplikací stále příliš neoslní, což zamrzí dvojnásob v kontextu toho, že konečně máme k dispozici vymodlené bezkontaktní placení. Celkově se však jedná o velmi povedené chytré hodinky, a pokud jste ochotni odpustit pár drobností, mohu vám nákup vřele doporučit, uvádíme v podrobné recenzi.

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