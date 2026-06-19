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Watch FIT 5 nabízí desetidenní výdrž, NFC platby a kompatibilitu s iOS i Androidem

PR článek
Watch FIT 5 nabízí desetidenní výdrž, NFC platby a kompatibilitu s iOS i Androidem
Fotografie: Huawei

Huawei představil nové smartwatch. Ale proč by měly zaujmout právě vás? Protože Watch FIT 5 Pro spojují prémiové zpracování, praktické funkce a jednoduché ovládání pro každodenní použití. Pět klíčových vlastností ukazuje, proč model dává smysl pro každého, kdo chce mít pohyb, zdraví i běžný den pod kontrolou bez složitostí. Nabízí kvalitní displej, dlouhou výdrž baterie, bezkontaktní platby i širokou kompatibilitu a představují spolehlivého parťáka pro každý den. A to za velmi příjemnou cenu.

Pohyb, práce i volný čas se dnes přirozeně prolínají do každého dne. Právě proto jsou chytré hodinky navržené tak, aby nenápadně doplňovaly běžné situace – od ranního výběhu, přes pracovní tempo až po večerní zpomalení. 

Prémiový displej a odolné materiály


Huawei Watch FIT 5 Pro přinášejí kombinaci špičkového displeje a odolného zpracování, které je připraveno na každodenní fungování i sportovní zátěž. Huawei FullView LTPO displej s 3 000 nity zajišťuje plynulé zobrazení a výbornou čitelnost, ať už při venkovních aktivitách nebo v běžném dni. O ochranu se stará 2,5D safírové sklo doplněné o titanovou lunetu, které zvyšuje odolnost a podtrhuje prémiový charakter.

Design, který funguje v každé situaci


Design u Huawei Watch FIT 5 Pro kombinuje elegantní vzhled s odolností. Hodinky působí moderně a univerzálně, takže se hodí do práce, na sport i volný čas. Díky vyváženému zpracování nejsou jen sportovním doplňkem, ale přirozenou součástí každodenního stylu.

Huawei Watch FIT 5Huawei Watch FIT 5Huawei Watch FIT 5
Huawei Watch FIT 5
Huawei Watch FIT 5
Huawei Watch FIT 5
Na celou obrazovku

Barevné provedení u Pro verze zahrnuje černou, bílou a oranžovou variantu, které pokrývají jak decentní, tak výraznější sportovní styl. Každá z barev je navržena tak, aby hodinky působily přirozeně v různých situacích.

Bezkontaktní platby přímo ze zápěstí a pandí průvodce


Huawei Watch FIT 5 Pro umožňují pohodlné bezkontaktní placení díky podpoře Curve Pay. Stačí přiložit zápěstí a platba je hotová během okamžiku, bez nutnosti hledat telefon nebo peněženku. 

Zábavnou novinkou je interaktivní pandí průvodce na ciferníku, který vás provází cviky, reaguje na vaše tempo a nenápadně motivuje k pohybu, takže i krátká pauza se může změnit v zábavnou aktivitu.

Maratonská výdrž baterie


Bezkonkurenční výhodou je výdrž baterie až 10 dní na jedno nabití. Hodinky tak zvládají dlouhodobé nošení bez častého nabíjení a přizpůsobují se běžnému dennímu rytmu uživatele. Ať už jde o sport, práci nebo volný čas, zařízení funguje spolehlivě bez nutnosti nosit sebou nabíječku.

Široká kompatibilita s iOS iAndroidem


Jak už to u Huawei bývá, Watch FIT 5 Pro jsou plně kompatibilní s iOS i Android zařízeními, což umožňuje snadné propojení s většinou telefonů na trhu. Uživatel tak není omezen konkrétním ekosystémem a může hodinky jednoduše začít používat bez složitého nastavování.

Dostupnost a cena


Huawei Watch FIT 5 PRO jsou od 29. května v prodeji na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart od 7 299 Kč. Do 5. července je však v rámci uvedení produktu na trh k dispozici také 20% launch sleva. Pokud vlastníte ISIC můžete navíc uplatnit i další 10% slevu

Klasická verze Huawei Watch FIT 5 je k dispozici již od 20. května na oficiálním e-shopu Huawei a u partnerů Alza a Datart od 4 899 Kč. Novinka je určena všem, kdo chtějí spojit sport, zdraví a každodenní styl v jednom zařízení a hledají lehké a spolehlivé hodinky, které se přizpůsobí aktivnímu životnímu stylu.

Huawei Watch FIT 5
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