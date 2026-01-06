Huawei nova 16 Ultra klade důraz na foťáky, baterii a jasný displej

Huawei oficiálně představil zbrusu nový model mířící na vrchol střední třídy (viz huawei.com), který kromě obstojné výbavy klade značný důraz na styl. Je tak nasnadě, že jde o řadu nova, konkrétně model nova 16 Ultra. Dominantou čelní strany je 6,84" OLED displej s velmi jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Působivý je maximální jas až 6 000 nitů. V displeji je protáhlý průstřel pro dva čelní fotoaparáty. Celý panel pak chrání odolné sklíčko Kunlun.
Novinka láká zajímavým vzhledem či tenkou konstrukcí s tloušťkou 7,1 milimetrů. Hmotnost se zastavila na 220 gramech. Nasazen bude procesor Kirin 9010S a k dispozici budou tři paměťové varianty, a to 256 GB, 512 GB a 1 TB. Prostředí obstarává operační systém HarmonyOS 6.0 a samozřejmě i umělá inteligence.
Na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů a spektrální senzor pro data ohledně barev. Hlavní fotoaparát má 200megapixelové rozlišení a optickou stabilizací obrazu. Dále je připraven 50megapixelový periskopový objekt s možností 3,7násobného bezztrátového přiblížení. Výčet pak uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na čelní straně je připravena 50megapixelová selfie kamerka.
Uvnitř těla telefonu se nachází baterie s kapacitou 7 000 mAh a podporou 100W drátového nabíjení. Huawei neopomněl ani bezdrátové nabíjení o výkonu maximálně 50 W. Z výbavy potěší i stupně krytí IP68 a IP69, což značí odolnost vůči vodě a prachu.
Nový Huawei nova 14 Ultra se samozřejmě bude prodávat na čínském trhu, přičemž za základní 256GB verzi si výrobce bude žádat v přepočtu 17 tisíc korun i s daní. V tuto chvíli však není zřejmé, zda se novinka dostane do Evropy, případně i na český trh.
Technické parametry Huawei nova 16 Ultra 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163 × 78 × 7,1 mm, 220 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,84" (2 856 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Huawei Kirin 9010S, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?