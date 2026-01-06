Huawei nova 16 Ultra klade důraz na foťáky, baterii a jasný displej

Michal Pavlíček
Fotografie: Huawei
  • Čelní straně dominuje 6,84" OLED displej s vysokým jasem
  • Prostředí obstarává systém HarmonyOS 6.0
  • Baterie s kapacitou 7 000 mAh podporuje 100W drátové nabíjení

Huawei oficiálně představil zbrusu nový model mířící na vrchol střední třídy (viz huawei.com), který kromě obstojné výbavy klade značný důraz na styl. Je tak nasnadě, že jde o řadu nova, konkrétně model nova 16 Ultra. Dominantou čelní strany je 6,84" OLED displej s velmi jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Působivý je maximální jas až 6 000 nitů. V displeji je protáhlý průstřel pro dva čelní fotoaparáty. Celý panel pak chrání odolné sklíčko Kunlun.

Novinka láká zajímavým vzhledem či tenkou konstrukcí s tloušťkou 7,1 milimetrů. Hmotnost se zastavila na 220 gramech. Nasazen bude procesor Kirin 9010S a k dispozici budou tři paměťové varianty, a to 256 GB, 512 GB a 1 TB. Prostředí obstarává operační systém HarmonyOS 6.0 a samozřejmě i umělá inteligence.

Na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů a spektrální senzor pro data ohledně barev. Hlavní fotoaparát má 200megapixelové rozlišení a optickou stabilizací obrazu. Dále je připraven 50megapixelový periskopový objekt s možností 3,7násobného bezztrátového přiblížení. Výčet pak uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na čelní straně je připravena 50megapixelová selfie kamerka.

Uvnitř těla telefonu se nachází baterie s kapacitou 7 000 mAh a podporou 100W drátového nabíjení. Huawei neopomněl ani bezdrátové nabíjení o výkonu maximálně 50 W. Z výbavy potěší i stupně krytí IP68 a IP69, což značí odolnost vůči vodě a prachu.

Nový Huawei nova 14 Ultra se samozřejmě bude prodávat na čínském trhu, přičemž za základní 256GB verzi si výrobce bude žádat v přepočtu 17 tisíc korun i s daní. V tuto chvíli však není zřejmé, zda se novinka dostane do Evropy, případně i na český trh.

Technické parametry Huawei nova 16 Ultra 1 TB

Konstrukce163 × 78 × 7,1 mm, 220 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,84" (2 856 × 1 320 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetHuawei Kirin 9010S, , GPU: ano
Paměťvnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémHarmonyOS
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
