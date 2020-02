Huawei Mate Xs naživo: skvěle vybavený, ale také extrémně drahý

Přestože jsme se kvůli zákeřnému koronaviru nemohli osobně vydat na španělský veletrh MWC, dostali jsme alespoň příležitost si včera představený Huawei Mate Xs na pár minut osahat. Jaký dojem v nás zanechal vylepšený displej a odolnější pant?

Huawei Mate Xs – první pohled

Novinku byste na první (a možná ani na druhý) pohled jen obtížně rozeznali od první generace Huawei Mate X. Na vnější straně uložený displej má stále uhlopříčku 8 palců a telefon je nutno otevřít zmáčknutím tlačítka, které aktivuje uvolňovací mechanismus. Kompletní specifikace si ostatně můžete přečíst v článku, který jsme vydali u příležitosti představení.

Zařízení je vzhledem k ohebné konstrukci poměrně robustní, a to jak v rozevřeném, tak v zavřeném stavu. V režimu tabletu se však drží vcelku příjemně a boční vystouplá část funguje tak trochu jako „grip“ u fotoaparátu, díky čemuž je Mate Xs v ruce stabilnější. Otevírání je spíše tužší a panty v místě, kde se displej ohýbá, trochu působí dojmem, že se v konstrukci ukrývá stylus, který lze vytáhnout.

Hlavní předností Huawei Mate Xs je pochopitelně stále ohebný displej, který prošel vylepšením. Nově by jej měly chránit dvě vrstvy speciální fólie, obrazovka by tak měla být o 80 % odolnější. Pochopitelně se však, stejně jako například u Galaxy Z Flip nebo Galaxy Fold, jedná o displej ohebný, který prozatím nemůže nabídnout stejné vlastnosti jako klasické skleněné displeje. Není pochyb o tom, že pokud byste se snažili displej poškodit (například jej poškrábat, jako tomu bývá v různých testech odolnosti), netrvalo by příliš dlouho a uspěli byste. Barvy, pozorovací úhly i kvalita použitého panelu jsou však na špičkové úrovni a v tomto ohledu si nelze absolutně na nic stěžovat.

Velkou plochu obrazovky můžete využít také díky funkci „multi window“, která umožní otevřít na jedné ploše několik oken aplikací současně. Aktivace rozdělené obrazovky funguje jednoduše potáhnutím a přidržením prstu z pravého horního boku. Uvnitř telefonu pak běží Android 10 s nadstavbou EMUI 10.

Vylepšen byl také pant, který nově obsahuje zirkonium a má být o 30 % odolnější. Jak moc se vylepšená konstrukce podepíše na odolnosti pochopitelně ukáže až čas. Vylepšovalo se také, co se fotoaparátů týče, přestože byly použité snímače představeny již v jiných modelech Huawei/Honor, nejde tak vyloženě o žádnou revoluci. Huawei Mate Xs by se však dal označit za nejlepší ohebný fotomobil současnosti. Stejně tak vítězí v rychlosti nabíjení, kdy lze za pouhých 30 minut nabít baterii o kapacitě 4 500 mAh.

Z hardwarové výbavy uvnitř najdeme nejnovější Kirin 990 s podporou sítí páté generace (Mate Xs nabídne podporu osmi 5G pásem). O rychlý chod aplikací se postará 8 GB RAM + 512GB úložiště. Novinka se má dostat na evropský trh již v březnu 2020 za cenu přibližně 63 tisíc korun, není tedy pochyb o tom, že toto zařízení si bude moci dovolit jen vybraná hrstka zákazníků.