Huawei P40 Lite: oblíbená novinka se 4 fotoaparáty

Huawei včera nepředstavil jen skládací Mate Xs, ale také zdánlivou novinku střední třídy P40 Lite. Nebyl by to však Huawei, aby nevykrádal sám sebe, a tak zde máme dokonalou kopii před časem představeného Huawei nova 6 SE. Pro evropské trhy se však čínský výrobce rozhodl využít oblíbené zařazení do řady P.

Vzhled je věrný ostatním telefonům Huawei a klade důraz na oblé tvary. Za pozornost tak stojí především sestava čtyř fotoaparátů na zadní straně. Bohužel hned dva z nich vám budou téměř k ničemu. Hlavní snímač Sony IMX586 má 48megapixelové rozlišení a je doplněn 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Zbývající dva fotoaparáty mají nízké 2megapixelové rozlišení a slouží pro portréty, respektive makro režim.

Huawei P40 Lite – první pohled

Čelní strana je domovem 6,4palcového IPS displeje s Full HD+ rozlišením. V levém horním rohu je drobný průstřel pro čelní kamerku s 16 megapixely. Pod kapotu se nastěhoval procesor Kirin 810 + 6GB operační paměť. Zde je zásadní rozdíl oproti nově 6 SE, která má 8 GB RAM. Pro vaše data je připraveno 128GB úložiště a navrch slot pro paměťové karty nano SD. Huawei nasadil nejnovější Android 10 s nadstavbou EMUI 10, avšak chybí podpora Google služeb. O zabezpečení systému se může postarat váš otisk prstu. Čtečku hledejte na pravém boku.

Novinka se dále může pochlubit baterií s kapacitou 4 200 mAh a rychlým 40W nabíjením. Výrobce slibuje, že se telefon dobije na 70 % za pouhou půl hodinku. Huawei P40 Lite se bude na českém trhu prodávat skrze oficiální Huawei obchod. Cena ještě nebyla definitivně stanovena, avšak měla by se pohybovat kolem 7 tisíc korun.