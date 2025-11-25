Huawei Mate 80 (Pro) přichází. Novinky vsází na lepší foťáky i baterie

Huawei oficiálně představil dvojici vlajkových smartphonů, modely Mate 80 a Mate 80 Pro (viz huawei.com). Telefony jsou vizuálně téměř identické, a to díky řadě sdílených komponent, včetně displeje a baterie.
Oba modely disponují stejným displejem: 6,75" LTPO OLED panelem s rozlišením 2 832 × 1 280 pixelů, proměnlivou obnovovací frekvencí 1-120Hz a podporou 1,07 miliardy barev. Displeje jsou chráněny druhou generací skla Kunlun Glass. Huawei tvrdí, že panel dosahuje jasu až 8 000 nitů. Oba telefony mají také vpředu 3D ToF kameru pro skenování obličeje, a trochu překvapivě boční čtečku otisků prstů a podporu satelitní komunikace.
Základní model Mate 80 je vybaven procesorem Kirin 9020, zatímco Mate 80 Pro pohání Kirin 9030. Huawei uvádí, že Kirin 9030 je o 35 % rychlejší než Kirin 9020. Oba telefony startují na 12 GB RAM a v nejvyšší verzi dosahují 16 GB. Volit můžete mezi 256GB a 512GB variantou úložiště, model Pro má v nabídce i 1TB prostor.
Oba telefony sdílejí 5 750mAh baterii, ale Mate 80 Pro podporuje rychlejší nabíjení, a to až 100 W drátově a 80 W bezdrátově. Základní model Mate 80 se dobíjí maximálně 66W po drátu a 50 W bezdrátově.
V oblasti fotoaparátů mají oba modely tři foťáky na zádech a 13megapxielovou kamerku s automatickým ostřením. Základní Mate 80 nabízí 50megapixelový hlavní fotoaparát s proměnnou clonou f/1.4 – f/4.0, 40megapxielový ultraširokoúhlý objektiv a nakonec 12megapixelový teleobjektiv s 5,5násobným zoomem a světelnost f/3.4
Mate 80 Pro má stejný hlavní fotoaparát i ultraširokoúhlý objektiv, ale přináší lepší teleobjektiv. Ten disponuje 48megapixelovým rozlišením, 4násobným zoomem apředevším lepší světelností f/2.1.
Nové modely Huawei Mate 80 a Mate 80 Pro se začnou prodávat nejprve na čínském trhu. Základní verze modelu Mate 80 s 256GB úložištěm vyjde v přepočtu na zhruba 16,5 tisíce korun s daní. Stejná paměťová varianta modelu Mate 80 Pro vyjde po přepočtu na zhruba 21 tisíc korun i s daní. Dostupnost na českém trhu prozatím není známa.
Technické parametry Huawei Mate 80 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,9 × 76 × 8 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,75" (2 832 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|CPU: 1×2,62 GHz + 3×2,15 GHz + 4×1,53 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|5 750 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?