Špičkovou hardwarovou výbavu si v posledních letech spojujeme s rozměrnými vlajkovými loděmi, které mají nezřídka hmotnost přesahující 200 gramů a displeje o uhlopříčce takřka 7 palců. Najdou se však také zákazníci, kteří preferují kompaktní, ale špičkově vybavený smartphone, který se pohodlně vejde do dlaně i kapsy. A právě pro ně je tu nový ASUS ZenFone 8.

Příznivci kompaktních Androidů s nekompromisní hardwarovou výbavou to nemají jednoduché. Menší rozměry jsou totiž zpravidla vždy vykoupeny slabším procesorem, méně kvalitním displejem nebo horší fotovýbavou. To se naštěstí rozhodl změnit ASUS se ZenFonem 8, který nedělá v podstatě žádné ústupky oproti velkým vlajkovým lodím. Jak se tento na první pohled sympatický mobil osvědčil v průběhu testování?

ASUS ZenFone 8 – videorecenze

Technické parametry ASUS ZenFone 8 16/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 148 × 68,5 × 8,9 mm , 169 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,2 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 21 990 Kč

Obsah balení: myslelo se na vše

V šedé krabičce jsem kromě telefonu našel také USB-C/USB-C kabel, adaptér a všechny důležité příručky. V balení neschází dokonce ani ochranné pouzdro, takže uživatelé nemusí již nic dokupovat.

Líbilo se nám kompletní výbava včetně pouzdra i adaptéru

Konstrukční zpracování: skvělý design, vysoká odolnost

ZenFone 8 je na rozdíl od ZenFonu 8 Flip jen běžnou „plackou“, jeho esem v rukávu jsou však rozměry 148 × 68,5 × 8,9 mm. V kombinaci s hmotností 169 gramů lze tak ZenFone 8 považovat za velmi kompaktní zařízení, které se skvěle ovládá a drží i uživatelům s menší dlaní. Komfortnímu držení však napomáhá také velmi zaoblený (kovový) rámeček telefonu s matnou povrchovou úpravou. Matná jsou také skleněná záda (Gorilla Glass 3) s decentním nápisem výrobce, která v testované černé barevné variantě vcelku úspěšně odolávají otiskům. Alternativním řešením je nasazení dodávaného plastového pouzdra s hrubší texturou pro lepší úchyt.

Z designového hlediska stojí za pozornost rovněž tyrkysové vypínací tlačítko, které je i díky celkově menším rozměrům snadno dosažitelné podobně jako kolébka ovládání hlasitosti. Spodní strana je domovem slotu pro dvojici nanoSIM karet, slot pro paměťovou kartu bohužel chybí. Na druhou stranu zde najdeme již nestandardní notifikační diodu, která dokáže upozornit na notifikaci nebo nabíjení.

ZenFone 8 stojí za pozornost také díky zvýšené odolnosti IP68, jedná se přitom o vůbec první smartphone ASUS s touto certifikací. Zařízení lze tak bez obav vzít k vodě nebo jej dokonce opláchnout, na případné vytopení se však (stejně jako u ostatních výrobců) záruka pochopitelně nevztahuje. I tak se však jedná o zajímavou přidanou hodnotu, která může (společně s další výbavou) přesvědčit potenciální zájemce k nákupu. Design se povedl, nejedná se o nijak výstřední telefon, který vzbudí tolik pozornosti jako například ZenFone 8 Flip s flipovou kamerkou, ale spíše o nenápadný smartphone, který vypadá elegantně, ale zároveň ani nepůsobí nudně.

Líbilo se nám velmi pohodlně se drží v ruce

zvýšená odolnost IP68

kompaktní rozměry

elegantní design

notifikační dioda

Nelíbilo se nám absence slotu pro paměťovou kartu

Displej: povedený AMOLED

Vzhledem ke konstrukci ZenFonu 8 nasadil výrobce 5,9palcový AMOLED panel s „průstřelem“ pro selfie kamerku, který nabídne zcela dostatečné Full HD+ rozlišení i krásné podání barev. Velkou předností panelu je pak maximální 120Hz obnovovací frekvence (a 240Hz obnovovací frekvence dotykové plochy), v nastavení je však také možné vynutit 60 či 90 Hz, případně vše ponechat na automatice, která vyšší frekvenci aktivuje jen, když to má smysl.

Na celou obrazovku

Zobrazovací panel, o jehož výrobu se postaral Samsung, je plochý, okraje jsou však příjemně zaoblené, což oceníte zejména, používáte-li k navigaci prostředím gesta. Chválit budu i maximální svítivost 1 100 nitů, díky níž nebudete mít problém s čitelností ani na přímém slunečním světle. Kromě výše uvedeného se lze spolehnout na příkladnou automatickou regulaci jasu, různé možnosti nastavení barevného podání či režim „Nízký jas ztlumení DC“, který minimalizuje blikání.

Always-On lze klidně vypnout, neboť nechybí praktická notifikační dioda.

ASUS do displeje integroval také optickou čtečku otisků prstů, kterou jsem v průběhu testování běžně používal. Čtečka funguje spolehlivě a její vyšší umístění je ideální pro komfortní používání. Kromě výše uvedeného je k dispozici také režim Always-On s možností načasování i několika styly zobrazení hodin, který však klidně můžete nechat vypnutý, neboť máte k dispozici i zmíněnou notifikační diodu.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

režim Always-On

vysoká maximální svítivost

kvalitní AMOLED panel

příjemné zaoblení okrajů displeje

Zvuk: stereo zážitek na počkání

ZenFone 8 se chlubí dvojicí reproduktorů o rozměrech 10 × 12 mm (horní) a 12 × 16 mm (spodní). Reproduktor těchto rozměrů (12 × 16 mm) byl přitom nasazen také v ROG Phonu 3, který na nás v recenzi udělal dojem vysoce kvalitním zvukem. Hudba pouštěná z telefonu tak dokáže být velmi hlasitá, ale hlavně se chlubí i (na rozměry mobilu) velmi solidní basovou složkou. Spokojen jsem byl také s kvalitou telefonních hovorů a pro ty, kteří preferují poslech do klasických drátových sluchátek, je zde i 3,5mm jack. ASUS tak dokazuje (navzdory tvrzení Samsungu a dalších výrobců), že i v kompaktním smartphonu se místo pro hudební konektor bez problémů najde.

Líbilo se nám vysoce kvalitní hlasitá reprodukce

3,5mm jack

Výkon hardwaru: bez kompromisů

Výkonu má ZenFone 8 více než dost. Kromě Snapdragonu 888 najdeme ve výbavě například až 16 GB operační paměti typu LPDDR5, což ze ZenFonu 8 dělá pravděpodobně nejvýkonnější kompakt s Androidem na trhu. Velikost úložiště typu UFS 3.1 se zastavila na 256 GB (zhruba 240 GB je uživatelsky přístupných), což možná někoho (vzhledem k absenci slotu pro paměťové karty) trochu zamrzí. Na druhou stranu jsem si s 256GB úložištěm vystačil i u jiného telefonu, který používám již několik let a u mnoha výrobců se stala absence slotu pro paměťové karty standardem. ZenFone 8 mě nezklamal ani v oblasti chlazení. Ani při náročnějším multitaskingu nebo hraní her jsem se nesetkal s výraznějším zahříváním.

Líbilo se nám až 16 GB RAM

výkonný procesor

příliš se nezahřívá

Výdrž baterie: jednodenní standard

Výrobci se do telefonu podařilo vměstnat 4 000mAh baterii, která mi běžně zajistila jeden den používání s občasným využitím 5G připojení, zapnutou Wi-Fi, focením a automatickou regulací jasu displeje včetně automatické obnovovací frekvence. K dispozici je také 30W nabíjení, přičemž takto výkonnou nabíječku najdete přímo v balení, za což si ASUS rozhodně zaslouží velkou pochvalu. Rychlost nabíjení se neřadí k těm nejlepším na trhu (viz např. OnePlus), na druhou stranu ASUS přináší až překvapivě široké možnosti nastavení nabíjení od rychlosti až po předem nadefinovaný čas. Omezit lze také maximální úroveň nabití na 80 či 90 %, což by mělo zásadně prodloužit životnost baterie telefonu. Jedinou slabinou ZenFonu 8 je tak absence bezdrátového nabíjení – ASUS dlouhodobě upřednostňuje větší kapacitu článku namísto přítomnosti cívky pro bezdrátové nabíjení, osobně bych však uvítal mírně nižší kapacitu baterie výměnou za přítomnost bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám 30W adaptér v balení

solidní kapacita baterie

dostatečně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám absence bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G i Wi-Fi 6

Z konektivity je vzhledem k přítomnosti Snapdragonu 888 dostupná podpora 5G sítí, kterou jsem se SIM kartou operátora Vodafone běžně používal. Nechybí GPS, GLONAS, QZSS nebo Galileo, ale také nejnovější Bluetooth 5.2 či Wi-Fi 6, což jsou technologie, které oceníte hlavně, pokud vlastníte novější router.

Líbilo se nám kompletní výbava

Fotoaparát: fotovýbava, která nezklame

Na zádech ZenFonu 8 jsou dva snímače, na kterých podle výrobce opravdu záleží, což ostatně dokazuje i Apple u nejnovější generace iPhonů a uvědomil si to i Google. Kombinace ultraširokoúhlého objektivu a hlavního fotoaparátu je pro většinu uživatelů lépe využitelná než hlavní snímač doprovázený teleobjektivem. Výrobce navíc nasadil kvalitní 64Mpx senzor Sony IMX 686 s optickou stabilizací, fázovým ostřením a světelností f/1.8. Specifikace jsou tedy shodné se snímačem u ZenFonu 7 Pro, který jsem v naší recenzi chválil.

Uživatelé se mohou těšit na líbivé barvy, ASUSu se navíc podařilo najít správný kompromis mezi vyšší saturací a vcelku přirozeným barevným podáním. Fotky mají podobně jako u iPhonů spíše teplejší nádech, nabízí vysokou úroveň detailů i spolehlivě fungující HDR. Extrémně praktický je také zámek focusu a expozice dostupný v běžném režimu focení.

Samozřejmě nechybí ani noční režim, který ale třeba oproti Pixelům nebo vlajkovým lodím Huawei fotky jen mírně prosvítí. To není nutně špatně, ne každému totiž vyhovují extrémně prosvícené záběry, které z noci udělají den.

Chválit budu i ultraširokoúhlý objektiv o rozlišení 12 megapixelů s duálním fázovým ostřením, což znamená, že funguje také jako makro. Tento fotoaparát je barevně sladěný s nastavením hlavního snímače, umí si správně nastavit expozici a stejně tak dobře využívá HDR. Při bližším zkoumání fotek si můžete všimnout vyššího šumu, který však nepůsobí nijak rušivě a hlavní nevýhodou je tak (ve srovnání s konkurencí) o něco nižší rozsah 113 stupňů, který však ospravedlňuje velmi solidně fungující korekce zaoblení okrajů.

Přestože mě na selfie moc neužije, nemůžu v tomto případě opomenout ani 12Mpx čelní kamerku, která využívá senzor Sony IMX663 se záběrem 76 stupňů. Má opět duální fázové ostření, takže se můžete těšit na pěkně ostrá selfíčka, jakkoliv daleko držíte telefon od obličeje. Každopádně bych ale doporučil si vypnout režim zkrášlení, který podle mě (hlavně pánové) neocení. Hodně se mi naopak líbil ukazatel aktivované kamerky, ne nepodobný tomu z iPhonů.

Natáčet lze i zpomalená 4K videa se 120 FPS.

V oblasti videa neschází možnost natáčet až v 8K, a to i s elektronickou stabilizací, pravděpodobně však budete častěji natáčet ve 4K nebo Full HD. V každém případě můžu pochválit rychlé přeostřování, dokonce nechybí ani možnost sledování objektu, která zde funguje čistě softwarově (na rozdíl od Flipu s otočnou kamerkou). Praktický je také stabilizovaný režim, který sice sníží rozlišení na Full HD, na druhou stranu dokáže solidně nahradit gimbal. Oblast, ve které ZenFone 8 možná trochu ztrácí při srovnání s těmi nejlepšími fotomobily na trhu, je větší množství šumu během natáčení v horších světelných podmínkách.

Nakonec musím pochválit i možnost natáčet ve 4K při 120 snímcích za sekundu. Pro ty největší „hračičky“ nechybí ani režim Pro video, kde si můžete manuálně upravit vyvážení bílé, expozici, ISO nebo závěrku.

ASUS ZenFone 8 Full HD 30 FPS HyperSteady

ASUS ZenFone 8 4K 30 FPS

ASUS ZenFone 8 Full HD 30 FPS šero

ASUS ZenFone 8 8K 30 FPS

ASUS ZenFone 8 4K 120 FPS

Líbilo se nám hlavní snímač s OIS

kvalitní senzory od Sony

ultraširokoúhlý objektiv s autofocusem

ukazatel aktivované čelní kamerky

skvělá selfie kamerka s autofocusem

zpomalená 4K videa ve 120 FPS

8K ve 30 FPS

Nelíbilo se nám menší rozsah ultraširokoúhlého objektivu

větší množství šumu při natáčení ve zhoršených světelných podmínkách

Software: Android 11 s lehkou nadstavbou

ASUS dodává ZenFone 8 s Androidem 11, který doprovází velmi lehká nadstavba od výrobce, která přináší několik základních aplikací, jako je galerie, počasí nebo správce souborů, ale také zrychluje důležité „funkce“, jako je číselník nebo klávesnice. Běh telefonu je extrémně svižný a výrobce garantuje dvě velké aktualizace operačního systému (tedy minimálně na Android 13) a alespoň stejně dlouhé bezpečnostní záplaty. Z dalších funkcí jsem si oblíbil režim používání jednou rukou, který běžně nepoužívám (viz video), a již zmíněné pokročilé možnosti nastavení nabíjení.

Líbilo se nám svižný chod

povedená nadstavba

skvělý režim ovládání v jedné ruce

Nelíbilo se nám garance aktualizací by mohla být delší

Zhodnocení

ZenFone 8 je odpovědí na volání zákazníků po kompaktním, přesto však špičkově vybaveném telefonu s Androidem, kterému nechybí zvýšená odolnost, 120Hz AMOLED panel ani supervýkonný procesor. Telefon jsem si rychle oblíbil nejen pro hardwarovou výbavu a malé rozměry, ale také díky povedené nadstavbě, kde mě zaujaly zejména velmi pokročilé možnosti nabíjení nebo režim používání jednou rukou. Z nevýhod lze vytknout pouze maličkosti, jako je menší rozsah záběru ultraširokoúhlého objektivu (což však vynahrazuje přítomnost autofocusu) nebo absence slotu pro paměťové karty, která zamrzí snad už jen ortodoxní staromilce. Pro mě osobně představuje asi největší mínus absence bezdrátového nabíjení, díky slušné výdrži to však naštěstí není až zase takový problém.

ZenFone 8 bude běžně prodáván v konfiguraci 8/128 GB za 18 490 Kč (599 eur), ASUS má však připravenu speciální akci, kdy je možné v období od 12. až do 31. května 2021 zakoupit tento telefon za 15 990 Kč. Podle mě se tak jedná o jeden z nejzajímavějších a nejlépe vybavených smartphonů s Androidem na trhu, jehož nákup mohu vřele doporučit.

