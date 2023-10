Honor Watch 4 Pro s eSIM chtějí zaujmout náročné uživatele designem i výbavou

Fotografie: Honor

Kromě ohebného Honoru Magic Vs2 uvedl čínský výrobce Honor na trh rovněž novou generaci chytrých hodinek. Model s označením Honor Watch 4 Pro slibuje například podporu eSIM, ale také 10denní výdrž na nabití.

Kvalitní LTPO AMOLED jako základ

Středobodem všech chytrých hodinek je obrazovka, kterou je v tomto případě 1,5" LTPO AMOLED panel. Mělo by se jednat o vysoce kvalitní displej s rozlišením 464 × 464 pixelů, technologie LTPO pak zajistí schopnost poklesu obnovovací frekvence třeba až na 1 Hz, což se může hodit například při aktivovaném režimu Always-On, který by tak měl být energeticky mnohem méně náročný. Výrobce dále slibuje rámečky displeje tenké pouze 1,9 mm a poměr obrazovky k tělu 82,6 %.

Honor dále láká na podporu více než 6 000 ciferníků, které si lze do hodinek nainstalovat a na osvědčenou otočnou korunku s haptickou odezvou. Výhodou těchto hodinek s proprietárním operačním systémem od Honoru je pak kompatibilita se operačním systémem Android (od verze 9) i iPhony (s iOS 11 a novějším). Výrobce nezapomněl ani na voděodolnost do 5 atmosfér, IP68 však (podobně jako u nedávno testovaných Xiaomi Watch 2 Pro) bohužel schází.

Podpora eSIM i NFC

Co může naopak potěšit, to je moderní konektivita skrze Bluetooth 5.2 a NFC. S největší pravděpodobností bohužel bude platit, že na našem trhu (respektive pravděpodobně všech jiných kromě čínského) nebude možné s hodinkami platit. Integrovaná GPS naštěstí v tomto ohledu žádné podobné ústupky nemá, uživatelé si tak budou moci zaznamenat uběhnutou, ujetou či třeba jen ušlou trasu. Zabudovaný mikrofon a reproduktor pak umožňují s hodinkami volat, a to nejen v propojení se smartphonem, ale díky LTE rovněž i za pomoci integrované eSIM. Opět je nutné počítat s tím, že eSIM může být zpřístupněna jen na některých trzích, což ale zatím s jistotou nevíme.

Solidní výdrž, která by měla dle výrobce činit zhruba 10 dní na plné nabití, má pak zajistit 480mAh baterie. Nabíjení možné zřejmě výlučně skrze bezdrátovou nabíjecí kolébku (tedy nikoliv na všech bezdrátových nabíjecích podložkách) má probíhat výkonem 4,5 W. Zmíněná až 10denní výdrž pak platí při používání s integrovanou eSIM (při typickém používání, kdy výrobce počítá s tím, že většinu času budou hodinky poblíž telefonu). V režimu ultradlouhé výdrž pak výdrž činí až 14 dní a hodinky nepřipojené k telefonu fungující čistě na datech z eSIM pak mají zvládnout 3 dny na jedno plné nabití. Za deset minut nabíjení by pak měly hodinky získat energii na celý den, stojí na stránkách hihonor.com.

Ze zdravotních funkcí je k dispozici SpO2 senzor, monitoring spánku, srdečního tepu a další. Honor Watch 4 Pro mají rovněž vylepšený senzor s vyšší propustností světla, který má zvyšovat přesnost naměřených sportovních a zdravotních dat.

Dostupnost a cena zůstává s otazníkem

Honor Watch 4 Pro dorazí v několika provedeních a barevně by se mělo lišit i pouzdro hodinek (černé, stříbrné a zlaté). Výrobce prozatím neoznámil globální dostupnost, v přepočtu by však hodinky mohly vyjít zhruba na 6 tisíc korun.