Hodinky s působivou výdrží? Nové Honor Watch 5 se vám zalíbí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Honor si na letošní veletrh IFA 2024 přivezl i zbrusu nové hodinky zvané Watch 5. Na první pohled se jedná o velice stylové hodinky s oblými tvary. Líbit se uživatelům bude velký 1,85" AMOLED displej s malými okraji, který láká dostatečným jasem zaručujícím dobrou čitelnost uvnitř i venku.

Každého uživatele pak potěší konstrukce hodinek, která je tenká pouze 11 milimetrů a především lehká, a to jen 35 gramů. Hodinky samozřejmě dokáží podrobně sledovat váš celkový stav či sportovní aktivity. Poslouží i jako prodloužená ruka chytrého telefonu. V jejich souvislosti se sluší zmínit, že nechybí GPS pro přesné měření tras při běhu či dalších aktivitách. Prostředí hodinek má vynikat přehledností a snadným ovládáním. To je svěřeno nejen do rukou již zmíněného displeje, ale využít lze i otočné korunky na pravém boku. Na těle se nachází mikrofon i hlasitý reproduktor, což značí jediné – s hodinkami budete moci i telefonovat.

Značný důraz Honor klade na výdrž. Model Watch 5 je osazen křemíkovo-uhlíkovou baterií o kapacitě 480 mAh, která se má pochlubit až 15denní výdrží. Baterie je poháněna technologií Turbo X Smart Power Management, která zajišťuje efektivní využití energie.

Zbrusu nové chytré hodinky Honor Watch 5 se budou prodávat i na českém trhu. Výrobce oznámil, že prodej bude zahájen v průběhu 4. čtvrtletí roku 2024. Cena bude odtajněna později.