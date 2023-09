Honor Watch 4 naživo: vyzkoušeli jsme nejlevnější hodinky s eSIM na světě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mezi novinkami, které byly odhaleny (v rámci globálního představení) na veletrhu IFA 2023, se objevily i chytré hodinky Honor Watch 4. Ty jsou zajímavé hned z několika důvodů.

Honor Watch, nebo Apple Watch?

Nové Honor Watch 4 si lze snadno splést s Apple Watch. Schází jim sice korunka, nicméně tvar je podobný, stejně jako zaoblení displeje. Toto přirovnání je však rozhodně pozitivní, neboť Honor Watch 4 působí líbivým dojmem a použité materiály jsou dostatečně hodnotné. Na pravém boku je pak jediné fyzické tlačítko a mřížka reproduktoru, který je potřeba, neboť lze s hodinkami telefonovat.

Právě možnost telefonovat skrze hodinky je v tomto případě skutečně zajímavá, neboť to lze nejen s propojeným telefonem, ale i samostatně. V tuto chvíli jsou Honor Watch 4 nejlevnějšími chytrými hodinkami na světě s podporou eSIM, stojí totiž v přepočtu přibližně 3,5 tisíce korun. Kaňkou na kráse však je, že se s podporou eSIM nepočítá mimo čínský trh.

Dobrý dojem na nás udělala i svižnost zařízení. Hodinky jsou pěkně responzivní a využívají systém MagicOS 7.2. Ten nabízí zhruba stovku podporovaných režimů, monitoring spánku, měření okysličení krve apod. Nechybí podpora různých navigačních služeb jako GPS, GLONASS a další. I to stojí za povšimnutí vzhledem k nižší ceně. Co naopak příliš nepotěší, je absence odolnosti dle IP68, voděodolnost do 5 atmosfér však neschází.

Obří displej i baterie

Skvělý dojem v nás zanechal 1,75" AMOLED displej s vysokou jemností 340 PPI. Kromě již zmíněného zaoblení, které podporuje snadné ovládání gesty (svajpováním), má i pěkně vysoký jas a celý vizuál použitého rozhraní na něm vypadá skutečně pěkně. Hodinky jsou v ruce příjemně lehké (okolo 30 gramů), což by mohlo hrát důležitou roli pro uživatele, kteří s hodinkami rádi chodí běhat.

V neposlední řadě zaujme kromě výše uvedeného rovněž baterie s kapacitou 451 mAh, která by měla zprostředkovat 10denní výdrž na nabití, což není vůbec špatné. Bezdrátové nabíjení Qi sice schází a spodní strana je „pouze“ plastová (tzn., že plast může teoreticky u citlivějších jedinců vyvolat podráždění), vše lze však odpustit s přihlédnutím k ceně.

V tuto chvíli pro vás zjišťujeme informace o české dostupnosti a ceně, o čemž vás budeme informovat.