Lehké hodinky s dlouhou výdrží. Za kolik si pořídíte nové Honor Watch 5?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zájemci o nové chytré hodinky mají opět pestřejší výběr. Na českém trhu se objevily hodinky Honor Watch 5, které byly světu představeny už v září. Jedná se o dobře vybavený model zaměřený na náročnější zákazníky, kteří však současně ocení i rozumnou cenu. Líbit se uživatelům bude velký 1,85" AMOLED displej s malými okraji.

Radost udělá konstrukce hodinek, která je tenká pouze 11 milimetrů a především lehká, a to jen 35 gramů. Hodinky samozřejmě dokáží podrobně sledovat váš celkový stav či sportovní aktivity. Poslouží i jako prodloužená ruka chytrého telefonu. V jejich souvislosti se sluší zmínit, že nechybí GPS pro přesné měření tras při běhu či dalších aktivitách. Prostředí hodinek má vynikat přehledností a snadným ovládáním. To je svěřeno nejen do rukou již zmíněného displeje, ale využít lze i otočné korunky na pravém boku. Na těle se nachází mikrofon i hlasitý reproduktor, což značí jediné – s hodinkami budete moci i telefonovat.

Model Watch 5 je osazen křemíkovo-uhlíkovou baterií o kapacitě 480 mAh, která se má pochlubit až 15denní výdrží. Baterie je poháněna technologií Turbo X Smart Power Management, která zajišťuje efektivní využití energie.

Na českém trhu se chytré hodinky Honor Watch 5 objeví od 27. listopadu v černé a zlaté variantě, přičemž cenu výrobce stanovil na 3 790 Kč.