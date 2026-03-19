Honor už kuchtí nový Magic9. Hlavním trumfem má být obří baterie

Honor už dle informací Digital Chat Station (viz weibo.com) pilně pracuje na další vlajkové řadě zvané Magic9. Objevily se totiž spekulace o neznámém modelu, který by se právě mohl stát pomyslným standardním zástupcem pojmenovaným jednoduše jako Magic9. V prvé řadě se hovoří o kompaktní velikosti, která má pramenit z nasazení displeje s úhlopříčkou 6,36".
Do vcelku malého těla má však Honor dostat baterii s kapacitou 8 000 mAh. Ta by mohla přinést vysoce nadprůměrnou výdrž na jedno nabití. V oblasti fotoaparátů by novinka neměla zklamat. Ve výbavě by se měl objevit 200megapixelový hlavní snímač o velikosti 1/1,28", dále 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a nakonec 64megapixelový teleobjektiv s 1/2" senzorem.
Na čelní straně by měl být jen malý průstřel pro čelní kamerku, nedojde tak na 3D senzor pro rozpoznávání obličeje. Na další informace si ještě musíme počkat, ostatně Honor má čas. pokud by se potvrdilo, že půjde o řadu Magic9, tak obvyklý termín představená bývá během října.