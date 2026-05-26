Tablet Honor Pad 20 je velikánem pro střední třídu

Honor představil zbrusu nový tablet Pad 20, který míří spíše do střední třídy (viz honor.com). Výhodou Honoru bude velký IPS displej s 12,1" a velmi jemným rozlišením 3 000 × 1 872 pixelů. Vhod přijde i 120Hz obnovovací frekvence. O výkon se stará procesor Snapdragon 7 Gen 3 od Qualcommu v kombinaci s 12GB operační pamětí. Úložiště pojme 256 GB dat, avšak základ bude představovat verze 128+6 GB.
Zaujmout mohou malé rámečky kolem displeje, přičemž nad ním je umístěna čelní kamerka pro videohovory s 8megapixelovým rozlišením. Na zadní straně je rovněž 8megapixelový fotoaparát, ten však již s automatickým ostřením. Potěší velmi malá tloušťka 6,29 milimetrů i hmotnost 525 gramů. Přesto se dostalo na dostatečně velkou baterii s kapacitou 10 100 mAh.
Nový tablet Honor Pad 20 je vybaven nadstavbou MagicOS 10. Základ však samozřejmě tvoří operační systém Android 16 od Googlu. Samozřejmostí je možnost rozdělit zobrazovač na více částí a pracovat s více aplikacemi současně. Ani tablety se nevyhýbají AI, která je protkána celým prostředí. Do těla tabletu se dostala baterie s kapacitou 10 100 mAh a podporou 67W drátového nabíjení. Kompletní nabití má dle výrobce zabrat 1 hodinu a 46 minut.
Nový tablet Honor Pad 20 se začne prodávat nejprve na čínském trhu, kde průměrně vybavená verze 256+8 GB vyjde v přepočtu na 10 tisíc korun i s daní. Případná dostupnost na českém trhu prozatím oznámena nebyla.
Technické parametry Honor Pad 20 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|277,1 × 179,3 × 6,3 mm, 525 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 12,1" (3 000 × 1 872 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, , autofocus
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|10 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 1:46 hodin
|Dostupnost
|, ?