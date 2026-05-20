10 000 mAh? To je málo, Honor Power 3 má mít ještě vyšší kapacitu baterie

Michal Pavlíček
  • Baterie by mohla dosáhnout kapacity až 12 000 mAh
  • O výkon se má starat procesor Dimensity 8600

Čínští výrobci se v posledních zhruba dvou letech předhánějí v tom, kdo nabídne vyšší kapacitu baterie v běžně vypadajícím chytrém telefonu. Mnozí již překročili i hranici 10 000 mAh, což se povedla například v lednu Honoru s modelem Power2, který disponuje baterií o kapacitě 10 080 mAh. Ani to však není konečná a výrobce hodlá pomyslné hranice posouvat dále.

Dle informací pocházejících ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) by měl nadcházející Honor Power3 disponovat baterií s kapacitou 11 000 až 12 000 mAh. Přesná hodnota prozatím není známa. O výkon se má starat procesor Dimensity 8600 od MediaTeku. Novinka tak tradičně zamíří někam na pomezí střední a vyšší střední třídy.

V další výbavě Honoru Power3 se má objevit 6,8" LTPO OLED displej a 1,5K rozlišením. Velikost mobilu a displeje by tak měla být velmi podobná současnému modelu Power2, což znamená, že výdrž bude jistě velice dobrá. Větší baterie a modernější procesor by se jednoduše měly projevit. V tuto chvíli není znám termín představení, avšak je pravděpodobné, že stejně jako další modely řady Power, nebude ani novinka Power3 určena pro evropské trhy.

Diskuze ke článku
David Rajtr
Klasický Čínský, čím víc pruhů tím víc Addidas. Člověk furt čte jak mají 7 tisíc, 8 10. A pak reálná výdrž je jen o něco větší než u telefonů z 5 tisíci.
