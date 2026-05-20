10 000 mAh? To je málo, Honor Power 3 má mít ještě vyšší kapacitu baterie

Čínští výrobci se v posledních zhruba dvou letech předhánějí v tom, kdo nabídne vyšší kapacitu baterie v běžně vypadajícím chytrém telefonu. Mnozí již překročili i hranici 10 000 mAh, což se povedla například v lednu Honoru s modelem Power2, který disponuje baterií o kapacitě 10 080 mAh. Ani to však není konečná a výrobce hodlá pomyslné hranice posouvat dále.
Dle informací pocházejících ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) by měl nadcházející Honor Power3 disponovat baterií s kapacitou 11 000 až 12 000 mAh. Přesná hodnota prozatím není známa. O výkon se má starat procesor Dimensity 8600 od MediaTeku. Novinka tak tradičně zamíří někam na pomezí střední a vyšší střední třídy.
V další výbavě Honoru Power3 se má objevit 6,8" LTPO OLED displej a 1,5K rozlišením. Velikost mobilu a displeje by tak měla být velmi podobná současnému modelu Power2, což znamená, že výdrž bude jistě velice dobrá. Větší baterie a modernější procesor by se jednoduše měly projevit. V tuto chvíli není znám termín představení, avšak je pravděpodobné, že stejně jako další modely řady Power, nebude ani novinka Power3 určena pro evropské trhy.
