Máte rádi po všech stranách zaoblené displeje? A co teprve 200Mpx fotoaparát? Pokud jste v obou případech odpověděli kladně, neměli byste si nechat uniknout zbrusu nový Honor 90. Jak si tato zajímavě vybavená novinka vedla v našem testu?

Honor 90 je nejnovějším zástupcem střední třídy od Honoru, který jsme si mohli naživo prohlédnout přímo v Paříži a vyzkoušet třeba stále poměrně raritní 200Mpx snímač. Čím vším mě tento stylový telefon během používání zaujal? A jak si stojí oproti konkurenci? To prozradím na řádcích níže.

Honor 90 – videorecenze

Technické parametry Honor 90 Kompletní specifikace Konstrukce 161,9 × 74,1 × 7,8 mm , 183 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,7" (2 664 × 1 200 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 14 990 Kč

Obsah balení: místem se nešetřilo, obsahem ano

V krabičce čeká pouze samotný telefon s předinstalovanou fólií na displeji, USB-C/USB-A kabel a pochopitelně papírové příručky + nástroj pro vytažení SIM. Obstarání adaptéru či pouzdra je tak na uživateli, což je v dnešní době již víceméně standard, avšak v dané cenové relaci se s tímto příslušenstvím stále občas setkáváme. Překvapí také, že krabička rozměrově odpovídá plnohodnotnému balení, tedy má standardní rozměry, jako by v ní byl adaptér a případně i pouzdro. Honor by tak měl zapracovat na nové krabičce, která bude mnohem lépe využívat místo, bude tak i šetrnější k přírodě.

Nelíbilo se nám zbytečně velká krabička s ohledem na příslušenství (mnoho zbytečně prázdného místa)

Konstrukční zpracování: další stylovka do rodiny

Honor 90 a vlastně i celá číselná řada tohoto výrobce hodně sází na design, který se podle mého názoru i u modelu 90 povedl. Ať už jste totiž fanoušky výrazných fotomodulů, či nikoliv, určitě oceníte matnou povrchovou úpravu zad a také velmi pohodlný úchop, kterého výrobce docílil díky tomu, jak je mobil zaoblený. Rozhodně se tak nemusíte bát, že by vás Honor 90 při delším používání nějak tlačil. Spokojený jsem byl také s umístěním vypínacího tlačítka i kolébky ovládání hlasitosti, kterou bez problémů nahmatáte i v horní poloze. Esteticky skvělý dojem na druhou stranu trochu kazí údaje o certifikacích na zadní straně (CE a další). Škoda, že je Honor neumístil někam na rámeček nebo nejsou alespoň méně kontrastní oproti testovanému odstínu zad.

Na rozdíl od velkého množství telefonů v této cenové relaci se můžete těšit také na podporu eSIM, případně do telefonu vložit dvě nanoSIM, avšak už žádnou paměťovou kartu. To naštěstí vůbec nevadí, protože je na našem trhu dostupná i 512GB verze. Za cenu 15 tisíc korun se tak mimochodem jedná o jeden z nejlevnějších smartphonů s takto velkým úložištěm. Navíc i v levnějším základu získáte stále velmi solidních 256 GB.

Zpět však ke konstrukci a zpracování, kde mě hodně zamrzela absence zvýšené odolnosti. Respektive certifikace, protože nějakou odolnost zařízení pochopitelně mít bude, čemuž ostatně napovídá i silikonové těsnění u slotu na SIM. Za danou cenu bych každopádně očekával minimálně IP54, mnohem raději však IP67 či IP68, jako to umí třeba Motorola Edge 40 či Samsung Galaxy A54. Prostor pro zlepšení má podle mě i haptická odezva, která není špatná, ale opět platí, že mezi nejlepší v dané ceně určitě nepatří.

Líbilo se nám praktická matná záda

telefon se velmi pohodlně drží

líbivý vzhled

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: vlajková kvalita

Oblastí, kde si Honor 90 konkurenci lidově řečeno namaže na chleba, je bezpochyby displej. Nejde tak ani o to, že zobrazovací panel získal první místo v dané cenové kategorie v žebříčku DxOMark, jako spíše o to, že jednoduše vypadá skvostně. Částečně je také důvodem k tomu, proč se telefon tak pohodlně používá, protože je zaoblený nejen po stranách, ale mírně i nahoře a dole, což vypadá efektně a dodává celému zařízení vlajkový punc. Již tak tenké rámečky navíc díky tomu vypadají ještě tenčí.

Za zmínku stojí samotné parametry použitého panelu, který má například jemnost 435 PPI (tedy hodnotu, kterou nedosahují ani některé vyloženě vlajkové modely), ale i 120Hz obnovovací frekvenci. Její regulaci můžete ponechat na telefonu, případně si klidně aktivovat rovnou 120 Hz. Nadstandardní je pak i obnovovací frekvence 3 840 Hz PWM stmívání. To ocení především jedinci citliví na nepatrné blikání displeje při různém nastavení jasu, s nímž se zde zkrátka nesetkají. Obecně vzato ale platí, že čím vyšší je tato frekvence, tím méně jsou namáhány oči uživatele, tudíž se rozhodně jedná o praktickou záležitost.

Čtečka otisků prstů je optického typu.

Použitý 6,7" OLED panel má rovněž příkladně tenké rámečky, podporuje HDR10+ a nabízí špičkový maximální jas pro komfortní používání, stejně jako skvělou čitelnost i během slunečných dnů. Škoda jen, že Honor přesně neuvádí, jaký typ ochranného skla používá, o Gorilla Glass se tedy nejedná. Stejně tak trošku zamrzí ostřejší hran fólie předinstalované již z výroby, kterou si však můžete klidně hned odlepit.

Čtečka otisků prstů je optického typu a na můj vkus (tradičně) zbytečně nízko. Naštěstí je ale dostatečně responzivní a neměl jsem s ní jinak žádný problém.

Líbilo se nám kvalitní OLED panel s podporou HDR10+

vysoký maximální jas i jemnost

zaoblené okraje

Nelíbilo se nám bez odolného skla renomované značky (ale alespoň s předinstalovanou fólií)

Zvuk: málo muziky za dost peněz

Co bohužel dost kazí dojem z kvalit displeje, to je pouze jeden hlasitý reproduktor, který navíc ani nehraje kdovíjak kvalitně. Na danou cenu je to rozhodně škoda, protože stereo reproduktory už najdeme i u levnějších smartphonů. Situaci zde nezachrání ani 3,5mm jack, který chybí.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: omezovat vás nebude, ale jde to i lépe

S přihlédnutím k ceně a tomu, co nabízí konkurence, bohužel nijak zvlášť neoslní ani procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen1. Ten má sice pro běžného uživatele výkonu dostatek, nicméně existuje už i novější Snapdragon 7+ Gen2 (představený již v březnu letošního roku), který však Honor z nějakého důvodu nepoužil. Abych vše uvedl na pravou míru, v tomto telefonu najdeme mírně vylepšený Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition, který má přetaktované jádro, faktem však zůstává, že za 13,5 až 15 tisíc korun jsou na trhu i o dost výkonnější smartphony. Za opakovanou pochvalu každopádně stojí již zmíněná přítomnost až 512GB úložiště a také 12 GB RAM.

Líbilo se nám štědré úložiště i RAM

dostatečně výkonný čipset

Nelíbilo se nám v dané cenové třídě však najdeme i lepší volby

Výdrž baterie: dlouhá výdrž, pomalejší nabíjení

Důležitou roli hraje také výdrž, která je díky 5 000mAh baterii velmi dobrá, není tak problém na plné nabití zvládnout i jeden a půl dne. Dost mě ale zklamala absence bezdrátového nabíjení, které proniká ve větší míře již k telefonům v kategorii pod 10 tisíc korun, příkladem budiž povedený Infinix Note 30 Pro. Maximální podporovaný nabíjecí výkon nicméně činí 66 W a právě s takto výkonným Honor adaptérem se mi povedlo novinku nabít z 0 do 100 % za poměrně dlouhých 73 minut. Za půl hodiny jsem se překvapivě dostal pouze na 28 % a za 48 minut na 60 %. Rychlost nabíjení tedy bohužel nijak zvlášť neoslní.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

Nelíbilo se nám pomalejší drátové nabíjení

bez podpory bezdrátového nabíjení

Konektivita: se vším všudy

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS, BDS, QZSS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, stejně tak neschází 5G.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 200Mpx senzace

Velké úložiště přijde vcelku vhod i kvůli hlavnímu fotoaparátu (který je v dané ceně stále poměrně ojedinělý), protože pokud budete fotit v nativním rozlišení 200 Mpx, není problém pořizovat třeba i 200MB záběry. Samotná kvalita je pak během dne na velmi slušné úrovni, těšit se můžete na saturovanější barvy a obvykle správně nastavený kontrast i expozici, i když jsou snímky někdy méně ostré, než by bylo záhodno. Se zhoršujícím se světlem pak zamrzí absence optické stabilizace, což se podepíše na méně kvalitních nočních snímcích a samozřejmě by optická stabilizace prospěla třeba i během natáčení videa, kde elektronická úplně nestačí. Video lze natáčet ve 4K s 30 FPS, avšak pouze s limitem 15 minut. Vyloženě zbytečný je pak 2Mpx bokeh senzor, který by mohl nahradit raději teleobjektiv.

Standardní senzor Ultraširokoúhlý objektiv Bokeh senzor Čelní kamerka Rozlišení 200 Mpx 12 Mpx 2 Mpx 50 Mpx Velikost snímače 1/1,4" ?" ?" ?" Velikost pixelů 0,56 µm ? ? ? Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.4 Ohnisková délka/rozsah ? mm 112˚ ? mm 100˚ OIS bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Zaostření fázové automatické ostření automatické ostření pevné ostření pevné ostření

Alespoň neschází ultraširokoúhlý objektiv s 12 Mpx a automatickým ostřením. Rozsah záběru 112 stupňů nijak neoslní, kvalita snímků je pak za dobrého světla slušná, ačkoliv si lze všimnout trochu rozdílného barevného podání oproti hlavnímu snímači. U makro záběrů pak může být občas náročnější správně zaostřit, respektive najít správnou vzdálenost.

Denní snímky

Noční fotografie

Makro fotografie

Selfie snímky

200Mpx snímky

Co mě každopádně potěšilo, to je 50Mpx selfie kamerka, která má rozsah 100 stupňů a zvládne natáčet také ve 4K s 30 FPS. Pokud tak rádi fotíte selfíčka s přáteli, jedná se o zajímavou výhodu oproti konkurenci.

Honor 90 4K 30 FPS

Líbilo se nám povedená selfie kamerka

stále poměrně ojedinělý 200Mpx snímač

4K video na čelní kamerku

ultraširokoúhlý objektiv s AF

Nelíbilo se nám hlavní snímač nemá OIS

snímky jsou občas méně ostré

Software: tříletá podpora

V telefonu najdeme Android 13 s nadstavbou Magic OS 7.1, kterou doplňují vychytávky jako například Honor Connect pro propojení telefonu s tabletem, počítačem či televizorem. Honor 90 měl v době testování červnové bezpečnostní záplaty a výrobce garantuje dvě velké aktualizace OS a tři roky bezpečnostních aktualizací, což není úplně špatné, ale konkurence ukazuje, že to jde i lépe. Systém pak funguje pěkně svižně a během používání jsem se nesetkal s žádným zpomalením či zaseknutím.

Líbilo se nám svižný chod systému

Nelíbilo se nám softwarová podpora by mohla být delší

Zhodnocení

Honor 90 je zajímavě vybavený telefon, který zaujme špičkovým displejem či skutečně štědrým 512GB úložištěm. Nechybí mu ani dostatek výkonu (i když konkurence je na tom v tomto ohledu i lépe) či velmi dobrá výdrž. Co naopak zamrzí, je absence zvýšené odolnosti, chybějící podpora bezdrátového nabíjení, ale z nepochopitelných důvodů také třeba jen jeden hlasitý reproduktor.

Konkurence

Neméně stylovou a ještě lépe vybavenou alternativou může být nový Nothing Phone (2). Ten se chlubí podporou bezdrátového nabíjení, LTPO displejem, ale také výkonnějším procesorem Snapdragon 8+ Gen1. Navíc nabídne i delší softwarovou podporu.

Přejít do katalogu Nothing Phone (2) Rozměry 162,1 × 76,4 × 8,6 mm , 201 g Displej OLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Už zmíněná Motorola Edge 40 je skvělou volbou, pokud hledáte designový smartphone se zvýšenou odolností dle IP68, rychlým nabíjením a kvalitním displejem. Ani po stránce výkonu nebudete strádat díky nasazení povedeného čipsetu MediaTek Dimensity 8020.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz