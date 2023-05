Honor 90 je střední třídou se slušným výkonem a 66W nabíjením

Fotografie: Honor

Honor představil nejen model 90 Pro, ale také Honor 90. Ten je dle označení o něco níže postavený, avšak část výbavy si ponechal. Design je opět stylový, byť například moduly s fotoaparáty jsou poměrně klasicky kruhové. Čelní straně dominuje 6,7" OLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Další plusové body novinka sbírá za vysoká jas, jehož maximální hodnota šplhá k 1 600 nitům.

Výkon dodává Snapdragon 7 Gen společně s 12/16GB RAM. V případě úložiště budete moci vybírat mezi 256 GB a 512 GB, avšak o podpoře paměťových karet se výrobce nezmiňuje. Víme jen, že v šuplíčku je prostor pro dvě nano SIM karty. Prostředí má na starost operační systém Android 13 společně s nadstavbou Magic OS 7.1. O zabezpečení se může postarat otisk vašeho prstu, čtečka je přímo v displeji.

Změny oproti variantě Pro přicházejí v oblasti fotoaparátů, naštěstí ale ne zcela radikální. Hlavní snímač má nadále vysoké 200Mpx rozlišení a nechybí ani 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Jak již ale tušíte, odskákal to teleobjektiv, který zcela chybí. Místo něj je zde jen takřka zbytečný 2Mpx portrétní fotoaparát.

Beze změny zůstala baterie, která má klasickou kapacitu 5 000 mAh a podporuje svižné 66W drátové nabíjení. Plné nabití by tak mělo proběhnout odhadem do 40 minut. Na bezdrátové nabíjení se nedostalo, avšak to je funkce, která ve střední třídě není příliš obvyklá. V další výbavě figuruje Bluetooth 5.2, NFC i 5G.

Honor 90 byl prozatím představen pro čínský trh, kde se v příštím týdnu začne i prodávat. Honor však potvrdil, že se počítá i s globální dostupností. Prozatím si musíme vystačit s přepočtem z čínské ceny, což je zhruba 9,5 tisíc korun za základní verzi 256+12 GB.