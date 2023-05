Každý třetí telefon je z prémiového segmentu. Žebříček zcela ovládají iPhony

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Agentura Canalys zveřejnila zajímavou statistiku zohledňující cenu nově prodaných telefonů. Z ní je jasně patrné, že čím dál většímu zájmu se celosvětově těší telefony z prémiového segmentu, který je vymezen cenou nad 500 dolary, v přepočtu tedy zhruba od 13 tisíc korun s daní. Za období od 1. ledna do 31. března bylo 31 % nově dodaných telefonů, tedy takřka každý třetí, právě z prémiového segmentu. Podstatné je také to, že meziročně došlo k nárůstu v této kategorii o 4,7 %. Současně jde o nejvyšší podíl za posledních 5 let.

High-end($500 and above) smartphones bucked the global trend by growing 4.7% YoY, exceeding 1/3 of worldwide shipments in Q1 2023. pic.twitter.com/FfVA1sYgqk — Canalys (@Canalys) May 29, 2023

Z grafu je patrné, že nejvíce klesá zájem o telefony v rozmezí od 100 do 199 dolarů, tedy nižší střední třídu. I tak je však i o tyto cenově dostupnější telefony značný zájem.

Kromě klasického podílu zveřejnila agentura i žebříček 15 nejprodávanějších telefonů ze zmíněného prémiového segmentu. Mnoho z vás zřejmě nepřekvapí, že TOP 15 zcela ovládají iPhony. Na prvním místě je s velkým náskokem vůbec nejdražší model iPhone 14 Pro Max. Následuje iPhone 14 Pro a bronzovou příčku uzmul iPhone 14. Na čtvrtém místě je starší iPhone 13 a až na páté pozici je nejvýše umístěný Samsung, vlajková loď Galaxy S23 Ultra. Celkově lze vidět, že žebříček ovládají telefony Apple a Samsung. Mimochodem druhý jmenovaný výrobce do žebříčku dostal i zástupce s ohebným displejem – Galaxy Z Flip4.

Pouze dvě místa v žebříčku TOP 15 neobsadil Apple nebo Samsung. Na 13. místě figuruje Xiaomi 13 a pod ním Huawei Mate 50, který se například na českém trhu nenabízí. Možná vás zajímá, proč je situace taková. Apple a Samsung prodávají své prémiové telefony globálně, což se o dalších výrobcích vesměs nedá říci. Google má Pixely oficiálně jen na 17 trzích, další dražší kousky Oppo či Xiaomi bývají exkluzivní jen pro Čínu a například Honor letos „zaspal“ a svůj Magic4 Pro začal prodávat až v dubnu, tudíž se do žebříčku nestihl dostat.