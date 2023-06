Blíží se Apple WWDC 2023. Na co se můžeme těšit?

Fotografie: Apple

WWDC je tradiční akce pro vývojáře, kterou Apple pořádá začátkem června. Na rozdíl od podzimní události, kdy přijdou nové iPhony, a jarního představování dalšího hardwaru je to spíše akce zaměřená na software, ale občas se můžeme dočkat nějakého zajímavého překvapení.

Konference se letos uskuteční mezi 5. a 9. červnem. Zahajovací keynote se pak odehraje v pondělí v tradičních 19:00 hodin SELČ. A co lze tedy očekávat?

Just one more week until #WWDC23 !



Expected announcements:

- iOS 17 and iPadOS 17

- watchOS 10

- macOS 14

- tvOS 17

- xrOS (AR/VR headset OS)

- 15-inch MacBook Air

- AR/VR 'Reality Pro' Headset#iOS17 #Apple pic.twitter.com/pC7LvrLnW2 — Abhinav (@0x_abhinav) May 31, 2023

iOS 17

Pokud je něco jistotou, pak je to nový operační systém pro iPhony. Ten se vždy prvně představuje právě na akci WWDC (Worldwide Developers Conference) a letošní rok nebude výjimkou. Půjde o tradiční velkou aktualizaci, která by měla přinést hned několik novinek pro koncové uživatele. Dle macrumors.com se například navýší počet funkcí spjatých s Dynamic Islandem, což je očekáváné i proto, že by se tato funkcionalita měla objevit u všech budoucích iPhonů 15. Nejen tedy u vyšších modelů Pro.

Přibýt by v telefonech měla speciální aplikace pro sledování a zaznamenávání každodenních aktivit či myšlenek. Apple hodlá zřejmě také přidat další interaktivní widgety. Praktických vylepšení se má dočkat Always-On, který by měl dostat horizontální režim, v němž by zobrazil například nadcházející události z kalendáře a předpověď počasí. I v době neaktivity by vám tak iPhone nechával na očích vše podstatné.

Podstatná změna se má týkat i možnosti zpřístupnit prostředí pro další obchody s aplikacemi v návaznosti na nátlak Evropské unie. AppStore by tak ztratil své jedinečné postavení, uživatelé by naopak získali možnost volby. V tomto případně se nicméně očekává, že půjde o specialitu pouze pro modely určené na trh EU.

PadOS 17

V případě nového systému pro iPady je prozatím informací poskrovnu. Spekuluje se však o tom, že by se v prostředí měla objevit aplikace Zdraví, což by bylo poprvé, co by se dostala mimo iOS.

watchOS 10

Velká aktualizace má dorazit na Apple Watch, což prozradil Mark Gurman z Bloombergu. Apple má prostředí zásadně proměnit a klást důraz na widgety, které mají být k dispozici u všech ciferníků ve formě překrývané vrstvy. Přístup k widgetům by dokonce mohl být realizován skrze krátký stisk korunky na boku hodinek.

Hardware

Ačkoliv je akce Apple WWDC primárně o softwaru, vyloučit novinky v oblasti hardwaru nelze. Letos je navíc velmi pravděpodobné, že se jich opět dočkáme. Apple dle bloomberg.com pracuje na novém MacBooku Air 15, který by měl být světu oficiálně představen právě na WWDC. Společně s MacBookem by Apple měl prezentovat také nový systém macOS 14.

V neposlední řadě nelze opomenout to, že Apple zřejmě konečně představí svůj vlastní headset, který by se mohl jmenovat Reality Pro. Ten by měl mít možnost pracovat nejen s rozšířenou realitou (AR), ale také s virtuální realitou (VR) a obě kombinovat. Očekává se, že headset bude mít externí baterii, která bude připevněna k vašemu pasu. Vizuální zážitek má zajišťovat dvojice 4K Micro LED displejů, přičemž nebude problém zakomponovat i dioptrické čočky. V případě headsetu od Applu bude kladen důraz na vysoký výkon, který by měly obstarat procesory známé z MacBooků. Systém by se měl jmenovat xrOS a nabízet možnost spouštěn aplikace z iOS a PadOS. Ovládání má být pak založeno na různých gestech bez potřeby fyzického ovladače.