Honor má geniální trik na aplikace slídící v mobilu. Oprávnění dostanou jen naoko

Situace, kterou každý z nás zažil už nespočetněkrát: stáhnete si novou aplikaci, kterou potřebujete například k tomu, abyste mohli s telefonem spárovat nové chytré hodinky, bezpečnostní kameru nebo chytrý domovní zvonek. Ihned po prvním spuštění však na displeji vyskočí celá řada požadavků na udělení nejrůznějších oprávnění. Mnohdy se přitom jedná o poměrně zvláštní oblasti, které na první pohled vůbec nesouvisí s tím, co má daná aplikace reálně dělat.
Pochopitelně platí staré známé pravidlo: pokud si stáhnete třeba jen obyčejnou kalkulačku a ta po vás vyžaduje přístup k fotogalerii nebo oprávnění vyřizovat telefonní hovory, zřejmě se jedná o podvodný software, který byste měli z telefonu okamžitě smazat. Co ale dělat v situaci, kdy danou aplikaci, například z pracovních důvodů, v telefonu zkrátka mít musíte, ale citlivá oprávnění byste jí přesto raději nesvěřovali?
Právě pro tyto specifické případy přichází Honor s poměrně elegantním řešením. To spoléhá na chytrý trik v podobě takzvaných virtuálních oprávnění. Tato funkce, která je přímou součástí grafické nadstavby MagicOS a na některých trzích je již plně dostupná, funguje docela lišácky: aplikaci sice formálně udělí všechna oprávnění, která vyžaduje, jenže jí tím otevře vrátka pouze do virtuálního, zcela prázdného prostoru.
Pokud tedy pochybná aplikace obdrží přístup k historii vašich hovorů, SMS zprávám, kontaktům nebo ke kameře, namísto reálných uživatelských dat se dostane pouze k fiktivním údajům. Ty v praxi odpovídají stavu úplně nového, právě vybaleného telefonu, v němž ještě není vůbec nic uloženo. Vtip je v tom, že aplikace si myslí, že přístup dostala, ale ve vaší fotogalerii uvidí jen absolutně prázdnou plochu.
Celá tato bezpečnostní vychytávka funguje na nejnižších úrovních operačního systému, díky čemuž je do něj stoprocentně integrována a aplikace nemají šanci „podvrh“ odhalit. Novinka se konkrétně objevila v aktualizaci MagicOS na verzi 10.0.0.160. Paradoxem je, že na ni jako první upozornil běžný uživatel na čínské sociální síti Weibo. Lze však předpokládat, že se touto funkcí brzy velmi patřičně pochlubí sám výrobce.