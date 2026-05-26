Honor 600e se pokusí nalákat na velkou baterii a 108Mpx fotoaparát

Honor představil (viz honor.com) nový smartphone Honor 600e, který přináší solidní výbavu do střední třídy. Telefon je vybaven procesorem Dimensity 7100, který by měl zajistit plynulý výkon pro běžné používání i multitasking. K tomu se přidává velký displej, kvalitní fotoaparát a moderní design, což z něj dělá zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají vyvážený poměr ceny a výkonu.
Honor 600e disponuje 6,6" AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální lokální jas může dosáhnout až na 6 500 nitů. Čtečka otisků prstů je zabudovaná přímo v displeji a jde o optický typ, což je ve střední třídě zcela běžné.
Záda telefonu jsou domovem hlavního 108megapixelového fotoaparátu, který by měl zajistit detailní snímky i při slabším osvětlení. Doplňuje ho bohužel pouze 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, na kterém Honor nadále trvá i v roce 2026. Na přední straně se nachází 16megapixelová selfie kamera, umístěná v průstřelu displeje.
Novinka má 6 520mAh baterii, což by mohl být hlavní trumf telefonu, neboť lze očekávat dlouhou výdrž. Podporováno je 45W drátové nabíjení. Výrobce dále zmiňuje i podporu 6W reverzního nabíjení, díky čemuž vám Honor 600e poslouží i jako powerbanka.
Dnes představený Honor 600e se prozatím objevil na peruánských stránkách výrobce a s jeho dostupností na českém trhu to příliš růžově nevidíme. Nemusíme však smutnit, v zásadě zcela identický model se u nás už prodává a jmenuje se Honor 600 Lite.